43歳・塩地美澄アナ、服の上からわかる“たわわ”の衝撃「胸がすごい」「相変わらずナイスバディで美しい」
元秋田朝日放送のアナウンサーで現在フリーの塩地美澄（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。服の上からわかる衝撃の“グラマラスボディ”を公開した。
【写真あり】これは衝撃！43歳・塩地美澄アナ、服の上からわかる"たわわ"
塩地は「『美味しい』を楽しめる毎日が続くとすればそれだけでありがたい」「今そんな日常があることに感謝しつつ 食いしん坊な私にとってバイキングは至福の楽園です笑」「みなさんの“当たり前だけど幸せに思えること"は？」というコメントとともに、目の前に広がるさまざまな量に笑みがこぼれる塩地の写真を公開。フーディ（パーカー）の前がオープンになっており、服の上からもわかるバストが、存在感を放っている。
この写真に「平凡な毎日を送られる事は幸せな事ですね」「塩地さん、美味しそうですねぇ〜！」「とても魅力的な笑顔」「胸がすごい」「相変わらずナイスバディで美しい」などのコメントが寄せられている。
