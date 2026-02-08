日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が８日に放送された。

同番組はタレントの長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日はバレンタインデー直前の放送とあって、東京・新宿の百貨店で催されているチョコレートの祭典に“潜入”した。

関係者に案内されながら会場内を歩いていた３人。そこに突然「あの〜」と話しかける女性２人がいた。その姿を見た一茂は「あれ？なんで！？えええええ！？」とビックリ。なんとプライベートで訪れていたお笑いタレント「ぼる塾」の田辺智加ときりやはるかだった。

購入品でパンパンになった紙袋を手にした２人に「何買ったの？」と興味津々の一茂。大のスイーツ好きで知られる田辺に濱家は「さすがやな〜」と感心。これに田辺は「まあね〜」としっかり持ちネタで答え、一茂らを笑わせていた。

さらに濱家に「やっぱりこのイベントは見逃せない？」と問われると、田辺は「見逃さない！激アツ！！だって私、去年ここで５０万円使っちゃってる」とぶっちゃけ、ゲンバ出演者を仰天させていた。