Ìó140Ò/h¤Ç³êÁö¡Ä¥ê¥å¡¼¥¸¥åÂåÉ½¡¦¾®ÎÓÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬Ä©¤à¡ÈÆüËÜÎòÂåºÇ¹â½ç°Ì¡É¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
³«²ñ¼°¤ò½ª¤¨¡¢ÆüËÜÀª½éºÇ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤â½Ð¤ë¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó250kmÎ¥¤ì¤¿»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥½¥ê¶¥µ»¤â³«»Ï¤·¤¿¡£É¹¤Ç¤Ç¤¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÏÉÕ¤±¤º¡¢Ä¶¹âÂ®¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡×¶¥µ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡Ä¥½¥ê¶¥µ»¡Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡×
Åßµ¨¸ÞÎØ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¤¬¡¢Ìó140Ò/h¤Ç³êÁö¤¹¤ë¥½¥ê¶¥µ»¡Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¶¥µ»¤À¡£
¤½¤Î¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Ëº£Âç²ñ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤ÆÍ£°ì½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¾®ÎÓÀ¿ÌéÁª¼ê¡Ê24¡Ë¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿1·îËö¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡Ö¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ß¤À¤·¡È¥É¥¥É¥¡É¤â¤¢¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Ï¡Èµæ¶Ë¤Î¥½¥êÍ·¤Ó¡É¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¥½¥êÍ·¤Ó¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¿È¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÎÈÓ¹ËÄ®¡£Åß¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È²È¤ÎÁ°¤ÎÇÀÆ»¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¡¢½üÀã¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥½¥êÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ1¿Í¤Ç¾è¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÄ¹Ìî¤ÇÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊç½¸¥Á¥é¥·¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥½¥ê¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½»þÂ®140km¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò³ê¤ë¤¬¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶²ÉÝ¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¡£¤Ç¤â¡È¤â¤¦¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥ÈÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¥ß¥êÃ±°Ì¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡É¡ÖÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÁàºî¡×
¤ï¤º¤«¤ÊÁàºî¤äÂÎ½Å°ÜÆ°¤Îº¹¤¬¡¢·ë²Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡£ÂÎ¤Î½Å¤µ¤â½ÅÍ×¤Ç¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤«¤é15kg¤Û¤ÉÁýÎÌ¤·¡¢º£¤Ï80kg¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áý¤ä¤·¤¿¡ÖÂÎ½Å¡×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤µ¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¶á¤¤¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¾¡¼ê¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¶Ê¤¬¤ë»þ¤ËÂÎ¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÈ¤òÂÇ¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î²èÌÌ¾å¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÎ¤òº¸±¦¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÂ¤Ç¤ÎÁàºî¤¬1ÈÖÁàºî¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÂÎ¤Î¤Í¤¸¤ì¡¢¸ª¤Î¤Í¤¸¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÁàºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ê¶¥µ»¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áàºî¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥º¥ì¤È¤«¡¢Æþ¤ê¸ý¤Î¿ô¥»¥ó¥Á¤Î¥º¥ì¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÊÁàºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯ÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤³ê¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÎÉ¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃ£À®´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥ß¥êÃ±°Ì¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¶¥µ»¤ÇÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥´¡×¤È¡Ö¥ï¥«¥µ¥®¡×
À¤³¦Ãæ¤Î¥³¡¼¥¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¾®ÎÓÁª¼ê¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£¼«¤é¤âÍÄ¾¯´ü¤Ï¤½¤³¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¤ëÇ¯Îð¤Î´Ö¤ËÄ¹Ìî¤Ç³ê¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¾Íè¤¤¤Ä¤«¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ä¹Ìî¤Î¥³¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼«Ê¬¤¬½é¤á¤Æ³ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤òÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¼Â²È¤ÎÇÀ²È¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ÆÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼ý³Ï¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥ó¥´¤À¡£
¡Ö¡Ê³¤³°Áª¼ê¤¬¡Ë¡ØÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥´¡¢Ä¹Ìî¤Î¥ê¥ó¥´¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Â²È¤Î¥ê¥ó¥´¤ò¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡È¥ê¥ó¥´¡É¤Ï¾®ÎÓÁª¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¾®¤µ¤¤º¢¡È¥ê¥ó¥´¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî¤ÎÎîÀç»û¸Ð¤Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¡×¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÄà¤ì¤¿»þ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¡È¥ê¥ó¥´¥Ñ¥ï¡¼¡É¤È¡È¥ï¥«¥µ¥®¥Ñ¥ï¡¼¡É¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É°î¤ì¤ë³êÁö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤ï¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®ÎÓÁª¼ê¡£Êª¹ø¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¾Ð´é¤Î»÷¹ç¤¦¹¥ÀÄÇ¯¤À¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¥ê¥å¡¼¥¸¥å³¦¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï15°Ì¡£ÆüËÜÎòÂå¤Î¡ØÃË»Ò1¿Í¾è¤ê¡Ù¤ÎºÇ¹â¤¬16°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Î¡ÖÃË»Ò1¿Í¾è¤ê¡×¤Ç¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÌÜ¤Ç54ÉÃ679¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·24°Ì¡£2²óÌÜ¤Ï54ÉÃ645¤Ç1²óÌÜ¤È¹ç¤ï¤»1Ê¬49ÉÃ324¤È¤·¡¢½ç°Ì¤ò¤¢¤²23°Ì¤ËÉÕ¤±¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ20°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð4²óÌÜ¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£
Àã¹ñ¤Ç°é¤Á¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥½¥êÍ·¤Ó¡É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ¥ê¥å¡¼¥¸¥å³¦¤ÎÀ±¡É¤¬ÆüËÜÎòÂåºÇ¹â½ç°Ì¤Î¹¹¿·¤Ø¡£¡ÈÃÏ¸µ°¦¡É¤È¡È¶¥µ»°¦¡É°î¤ì¤ë¾®ÎÓÁª¼ê¤Î³ê¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£