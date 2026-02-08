²¬ÅÄ·½±¦¡¡Ì¼¡¦²¬ÅÄ·ë¼Â¤ÎÂè£±»Ò½Ð»º¤Ë¸ÀµÚ¡Ö²¼¤Î»Ò¤È¤Ï£±ºÐ°ã¤¤¡×¡ÖÊÝÉã¤µ¤ó¤«¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£¸Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£Ì¼¡¦²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬Âè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¼Â¤Ïº£·î£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè£±»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£·½±¦¤Ï¡Ö³«Å¹¥¬¥é¥¬¥é¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤âÀÑÀã¤¬´ÑÂ¬¡£¥é¥¸¥ª¤Ç·½±¦¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤¡¡¢À÷¤ß¤ë¤ï¡£±þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤â¡¢£Í£Ã¤Î¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤«¤é¤½¤³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤º²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤äà¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óá¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤è¡£Ì¼¤Ë¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¤·¤é¤¸¤é¤·¤¯¡Ö¤¨¤Ã¡ª·ë¼Â¤Á¤ã¤ó¤Ë»Ò¤É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©²¿Æü¤«Á°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ÎËÜÅö¡©¡×¤È¾®¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤¹¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤â¡Ê·ë¼Â¤Ë¡Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤Í¡£Æü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ç¡£¤½¤Î»þ¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤Á´Á³½Ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£·½±¦¤Ï¡ÖÅöÁ³¤Í¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤éÈ¯É½¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÆÅÄ¤«¤é¡Ö¤ªÌ¾Á°¤ÏÉÕ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢·½±¦¤Ï¡Ö²¶¤ÏÉÕ¤±¤Ø¤ó¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢Ì¼¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤±¤¿Ì¾Á°¤ä¤«¤é¤Ê¡£²¿¤Ç²¶¤¬ÉÕ¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë²óÅú¡£¼«¿È¤â£²£°£±£¹Ç¯¤ËºÆº§¤·¡¢£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤è¤¦¹Í¤¨¤¿¡£Â¹¤â¤ª¤Ã¤Æ²æ¤¬»Ò¤â¤ª¤ë¤ä¤í¡©²¼¤Î»Ò¤È¤Ï£±ºÐ°ã¤¤¤ä¤«¤é¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²¶¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£ÊÝÉã¤µ¤ó¤«¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤¬¼þ¤ê¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢»Õ¾¢¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£