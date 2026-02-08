Matt「20本くらい持ってる」美脚際立つ“全身ユニクロ”コーデ披露「マネキンよりスタイル良い」「爽やか」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/08】モデルで音楽家のMattが2月8日までに、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開した。
【写真】桑田真澄の31歳息子「いつもと雰囲気違う」美脚スラリの“全身ユニクロ”コーデ
Mattは「大好きなUNIQLOさんとtheoryさんの2026 S／S 展示会へ」と報告し、「もちろん全身ユニクロでいきました この感動パンツ20本くらい持ってます」とコメント。グレーの襟付きカーディガンにスリムパンツのコーディネートを披露し、スラリと長い脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「マネキンよりスタイル良い」「美しい」「脚が長くて綺麗」「爽やか」「シンプルコーデも似合う」「いつもと雰囲気違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Matt、美脚際立つ“全身ユニクロ”コーデ公開
◆Mattの投稿に反響
