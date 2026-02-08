DA PUMP・KENZO、“乗っ取りアカウント”から届いた驚きのLINE公開「後輩から連絡来たと思ったら…」
【モデルプレス＝2026/02/08】DA PUMPのKENZOが6日、自身のX（旧Twitter）を更新した。“乗っ取りアカウント”から不審なLINEが届いたことを明かした。
KENZOは「後輩から連絡来たと思ったら、乗っ取られたらしくてお金払ってしまいそうになりました。皆さんもお気をつけてください！」と添えて、LINEのトーク画面のスクリーンショット画像を公開した。相手からは「今暇ですか」「PayPay使える？？？」と来ており、KENZOは「どうしたの？」と返信。すると「私のPayPay送金限度額が切れました。3万円を代わりにお支払いいただけないでしょうか。明日の朝1番でお返しします」と金銭を催促するメッセージが送られていた。
この投稿には「怖い」「同じ経験したことあります」「情報の共有ありがとうございます」「こんな感じで来るんだ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
