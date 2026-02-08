第1子出産発表の岡田結実、パジャマ姿の自宅ショットに反響「すっぴん？」「ナチュラルで美しい」
【モデルプレス＝2026/02/08】女優の岡田結実が2月7日、自身のInstagramを更新。パジャマ姿でのショットを投稿し、反響を呼んでいる。
◆岡田結実、第1子出産を発表
岡田は「もうすぐバレンタイン〜！！可愛いくないバレンタイン仕様のジェラピケ！？！」とつづり、素顔にも見えるナチュラルな姿で自宅でくつろぐ写真を公開。お気に入りのパジャマをつまんでポーズをとる写真など、自然体な姿を見せている。
◆岡田結実の投稿に反響
この投稿には「すっぴん？」「体冷やさないように」「まずは赤ちゃんと体第一で」「ナチュラルで美しい」「パジャマぴったり、似合う」「パジャマ姿も美人すぎる」「あたたかくしてゆっくり休んでね」「素顔ビジュ最強」などと反響を呼んでいる。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
