ミラノ・コルティナオリンピックは７日（日本時間８日）、フィギュアスケート団体の２日目が行われ、男子ショートプログラム（ＳＰ）では鍵山優真（オリエンタルバイオ）が世界王者イリア・マリニン（米）を抑えて１位となった。

競技後、「マリニンを上回り、『本当に最高という言葉しか出てこない』と語った」と報じられると、自らのＸ（旧ツイッター）に「最高というのは自分のパフォーマンスに関しての言葉ですっ」と投稿。自身との戦いに改めて焦点を当てた発言に、ＳＮＳ上でも共感が広がった。（デジタル編集部）

ＳＰでマリニンを上回る点数をマークした鍵山は演技後のインタビューで感想を求められ、「本当に最高という言葉しか出てこない」と答えた。これを受け一部のメディアは、９８・００点だったマリニンと１０８・６７点だった鍵山を比較し、「フィギュア鍵山優真、ＳＰで世界王者のマリニンを上回り『本当に最高』」などと報道。しばらくして鍵山は「最高というのは自分のパフォーマンスに関しての言葉ですっ」とＸ上で補足し、報道の軌道修正を図った。

ライバルとの争いはもちろん、自身との戦いも求められるのが競技の世界。鍵山の投稿にはファンらも反応し、「ユーマ君がどんな人が知ってる人はわかってるし、こういう一言添えるところも『さすが！』と思います」「フィギュアスケートは、己との戦いですよね」などと共感するコメントが相次いだ。

鍵山の投稿を高い理想の表れと受け止めるファンも多く、「この場で心から自分に最高って言えるの最高」「それが言えることが最高」とたたえるコメントもあった。