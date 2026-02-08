お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）が7日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。現在の活動と目標について語った。

2024年末に拠点を米ロサンゼルスに移したゆりやん。自身の“アナザースカイ”としてロサンゼルスを紹介した。

現在、ゆりやんはハリウッドの世界に挑戦しつつ、コメディアンの世界からハリウッドの大物へと大成した米俳優・エディ・マーフィーのように、芸を磨いてチャンスをつかむため定期的に現地の「スタンダップコメディ小屋」でネタ見せ。しかし、日本とは違いマネジャーの他にエージェントをつけて仕事を回してもらうのが主流だというハリウッドでは俳優業の仕事にありつけないでいた。

「今この瞬間は焦ってはないですね」と話し出すも「自分に聞いてみます」と自問。「なんか、焦ってはないって言って強がっているのかもしれない、本当は。でも何をしたらいいんだろう」と涙を流した。

「何の涙なんだろう」とポツリ。「今言ってることが本当に思っていることかもわからないんですけど、もし自分が頑張っても“頑張ってます”が言えないからかな」と本音を漏らした。

このインタビューでの涙を振り返り、スタジオのゆりやんは「焦っているのに焦ってないって言ってた。頑張っているって人に言えない…でも本当は頑張ってたんだ。でも何もつながってないんだ」と気づかされてしまったと説明した。

「プライドがめっちゃ邪魔している、プライドが高い。ちゃんとやっていると思われたい、間違ってるって思われたくない」と告白。「丸裸にしたいんですけど、やっぱりプライドがあるんですよね。プライドが高いっていうことも言いたくなかった。今まで。答えは闇の中」と胸の内をさらけ出した。