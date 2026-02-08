欧州デビュー戦で華麗な決勝弾！ 23歳MFを現地メディアが称賛「日本人がヒーローとなった」
今冬にFC東京からポルトガル２部のペナフィエルに期限付き移籍した安斎颯馬がデビュー戦で目に見える結果を残した。
現地２月６日に開催されたポルトガル２部の第21節でペナフィエルはシャベスと対戦。１−０で勝利を収めた。この一戦に安斎はスコアレスの後半開始から途中出場し、新天地デビューを果たすと、54分にゴールを決める。
ペナルティエリア手前の右寄りでボールを受け、ドリブルを仕掛けて左足を一閃。絶妙なコントロールショットでネットを揺らしてみせた。
見事な一撃で決勝ゴールを奪った23歳MFをポルトガルメディア『CNN』は、「新加入選手が途中出場し、勝利をもたらす」と見出しを打ち、次のように称える。
「ペナフィエルが予想外の勝利を収めた。FC東京からペナフィエルに移籍した日本人MFが、デビュー戦でヒーローとなった。途中出場から出場し、アウェーチームの決勝点を決めた」
ペナフィエル次節、16日にホームでルシタニアと激突。安斎の２戦連発に期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デビュー直後に大仕事！安斎颯馬の鮮烈な決勝弾
