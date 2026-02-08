今冬にFC東京から期限付き移籍し、いきなり結果を残した安斎。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　今冬にFC東京からポルトガル２部のペナフィエルに期限付き移籍した安斎颯馬がデビュー戦で目に見える結果を残した。

　現地２月６日に開催されたポルトガル２部の第21節でペナフィエルはシャベスと対戦。１−０で勝利を収めた。この一戦に安斎はスコアレスの後半開始から途中出場し、新天地デビューを果たすと、54分にゴールを決める。

　ペナルティエリア手前の右寄りでボールを受け、ドリブルを仕掛けて左足を一閃。絶妙なコントロールショットでネットを揺らしてみせた。
 
　見事な一撃で決勝ゴールを奪った23歳MFをポルトガルメディア『CNN』は、「新加入選手が途中出場し、勝利をもたらす」と見出しを打ち、次のように称える。

「ペナフィエルが予想外の勝利を収めた。FC東京からペナフィエルに移籍した日本人MFが、デビュー戦でヒーローとなった。途中出場から出場し、アウェーチームの決勝点を決めた」

　ペナフィエル次節、16日にホームでルシタニアと激突。安斎の２戦連発に期待がかかる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】デビュー直後に大仕事！安斎颯馬の鮮烈な決勝弾

 