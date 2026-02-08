米情報サイト「トレードルーマーズ」は７日（日本時間８日）、「２０２６年に調整を迫られる先発３人を検証」と題した記事を発表し、３人の中にドジャース・佐々木朗希投手（２４）とカブス・今永昇太投手（３２）がピックアップされた。

朗希には課題として「先発としての球種」が挙げられた。ロバーツ監督も直球とスプリットに加え、先発復帰へ向け、横方向への変化球も要求していると伝えられている。同メディアは「直球とスプリットの２球種頼みでは通常は成立しない」とし、ＬＡタイムズのディラン記者の話として、カットボールとツーシームを練習中だという情報を紹介した。

今永に課題は「機能不全に陥った直球」とされた。２０２４年に伸びる直球を主体にエース級の働きを見せたが、昨季は５月のハムストリング負傷による離脱から復帰後、防御率４・１４、１７先発で２４本塁打を被弾。「直球は球速がわずかに落ちただけでなく、打者の手元で浮き上がるように見える特性も弱まった。その結果、速球の総合的な球質を示す指標では、平均以上だった評価が、平均を下回る水準まで低下している」とボールの質の変化を数値で紹介した。