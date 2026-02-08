◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が日本勢第１号となる金メダルを獲得した。初出場の木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルとなり、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った。

＊ ＊ ＊

日本勢にとって快挙達成となったビッグエアを中継したＮＢＣの解説者トッド・リチャーズ氏が「退屈だった」と発言したことが物議を醸している。米「ＵＳＡトゥデイ」など各紙が報じた。

９８年長野五輪に出場し、今回が五輪で６度目の解説になるというリチャーズ氏は、中継終盤にマイクの切り忘れにより「退屈だった」という発言が“オンエア”されてしまった。

ＵＳＡトゥデイによると、リチャーズ氏は自身のインスタグラムで騒動を謝罪。「退屈だった」という発言は予選と比較してのものだったことを強調し、大会のフォーマットを批判する意図があったと主張。競技者へのリスペクトを持った上での発言だったと訴えた。