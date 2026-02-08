家族が奪い合う鶏胸おかずの新定番♪胸肉1枚で豪華見え『ビックチキンの餃子風ロール』

切り分けた断面に、思わず歓声が上がる鶏胸肉の餃子風ロール。

ぐるりと巻いた中には、たっぷりのキャベツとにら。見た目はちょっと特別、でも味はしっかり餃子風。ピリ辛だれが効いて、ごはんが止まらなくなります。家族みんながこのギャップにハマるはず！

『ビックチキンの餃子風ロール』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（250〜300g）

キャベツの葉……2〜3枚（約120g）

にら……6本（約30g）

〈下味〉

しょうがのすりおろし……1かけ分

片栗粉……大さじ1

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

ごま油……小さじ1

〈ピリ辛だれ〉

酢……大さじ1

豆板醤……小さじ1/2

塩

ごま油

鶏肉の下ごしらえ

（1）鶏胸肉は皮目を下にしてまな板に置く。中央に縦に1本（身の厚い部分は2/3、薄い部分は1/2ほどの深さまで）切り目を入れる。

（2）切れ目に包丁を寝かせて入れ、片側を開く。厚さが均等になるまで、身の厚い部分に同様に包丁を入れ、1〜2回繰り返す。

（3）反対側も同様に開く。ラップではさんで指定の厚さや大きさになるよう、めん棒やラップの芯、手のひらなどでたたく。

作り方

（1）下ごしらえをする

キャベツはせん切りにしてから長さ2cmに切る。にらは幅2mmに切る。キャベツ、にらを合わせて塩小さじ1/2をふって手でもみ、10分ほどおく。水けをよく絞り、〈下味〉の材料を加えて混ぜ、たねを作る。鶏肉は「鶏肉の下ごしらえ（上記）」を参照して同様にし、直径22〜23cmの円形にする。〈ピリ辛だれ〉の材料は混ぜる。

（2）たねを巻く

鶏肉を皮目を下にして置く。塩小さじ1/4をふり、（1）のたねを周囲2〜3cmあけて全体に広げ、手前からしっかりと巻く。幅40×長さ30cmほどのアルミホイルにごま油小さじ2を塗り、鶏肉をのせてきつく包み、両端をきゅっとねじる。

（3）焼く

フライパンにごま油小さじ1を塗り広げ、2分ほど中火で熱する。鶏肉を入れ、ころがしながら5分ほど焼く。ふたをし、弱火にして10分ほど蒸し焼きにする。火を止め、そのまま10分ほど蒸らす。

（4）仕上げる

アルミホイルごと食べやすく切り分け、アルミホイルをはずして器に盛る。ピリ辛だれを添える。

見せたくなる断面に、裏切らないおいしさ。お財布にやさしい鶏胸肉の新定番として、覚えておきたい一品です。

小田 真規子オダ マキコ 料理家 料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2025年4月17日号より）