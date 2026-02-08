ALPHA DRIVE ONE、『ボイプラ2』ファイナリストとコラボ動画実現 反響殺到「ついに！」「涙が…」
オーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが8日、グループ公式SNSを更新。同オーディションのファイナリストであるWHIBのキム・ジュンミンとイジョンとのコラボ動画を公開した。
【動画】ついに実現！ALPHA DRIVE ONE、『ボイプラ2』ファイナリストとコラボ
公式アカウントでは、ALPHA DRIVE ONEのゴヌとアンシンが、WHIBのジュンミンとイジョンとともにALPHA DRIVE ONEのデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」を踊るチャレンジ動画を投稿した。
この投稿には「ついに！」「しあわせ、、」「感動すぎる」「待ってた！」「ありがとう」「涙が…」「みんな幸せになってね」「ありがとう」といった声が寄せられている。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（サンヒョン）の8人組。 2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューした。
WHIBは、23年11月9日、デビューシングル「Cut-Out」をリリースした7人組。キム・ジュンミン、イジョン、ウォンジュンが、グループに所属したまま『BOYS II PLANET』に出演した。
