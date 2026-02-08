◇プロ野球・巨人春季キャンプ（8日、宮崎）

巨人は春季キャンプ第2クール最終日を迎え、門脇誠選手がここまでの練習を振り返りました。

「順調に来ていると思いますし、今まで以上にアピールしないと、と思っているのでしっかりできています」と手応えを見せた門脇選手。

キャンプまでは「動けるようにしっかり準備してきました」と休みなく体作りをしていたと明かし、中でもバッティングが課題だという門脇選手。

ここまでのバッティングについては「実践がなかなかまだ結果が出ていないですけど、結果が出なくても得られるものがあると思うので、そこをしっかり感じながら、いち早く結果が出せるように準備していきたいです」と話しました。

さらに、練習ではセカンドの守備につき、阿部監督からセカンド起用も期待されている門脇選手。「オフシーズンから今まで以上にセカンドを練習してきたので自信を持っていける準備はしています」とコメント。

「ゲッツーなど逆の動きが多いので。体には負担が来る」とセカンドならではの苦難を話すも、練習を進めているといいます。

最後に、「昨年は悔しい思いをしたので、優勝できるようにレギュラーとして頑張れるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします」と意気込みました。