日本テレビ系で放送中の『スクール革命！』公式SNSでは、2月8日放送回にゲスト出演した、なにわ男子・道枝駿佑とレギュラーメンバーとの集合ショットを公開した。

【写真】道枝駿佑と山田涼介がおそろいのポケットチーフでリンク、豪華5人の集合ショット

■『スクール革命！』に道枝駿佑がゲスト出演

『スクール革命！』公式Xでは、ゲスト出演した道枝を囲んだ豪華5ショットを公開。

この日の道枝は、番組ではお馴染みの制服姿に寄せた、紺色のブレザーとチノパンコーデで登場。

写真左から、八乙女光（Hey!Say!JUMP）、高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記／SixTONES）、道枝、山田、知念侑李（Hey!Say!JUMP）の順で並び、道枝は両手を組んで微笑んでいる。道枝の胸元のポケットには、山田と同じ赤色のポケットチーフを挿しており、さりげないリンクコーデとなっている。

「今回のスクラム5は八乙女くん 高地くん 山田くん 知念くんの後輩なにわ男子 道枝くんが助っ人参戦してくれました」と紹介。

さらに「すごく緊張していましたが ガン開きバズーカやチュッチュ5での活躍さすがでした」と活躍ぶりを報告。最後に「またのご出演お待ちしております」と結んだ。

「みっちーが終始かわいかった」「道枝くん大活躍だった」「呼んでくれてありがとうございます」など道枝の出演を喜ぶ声が寄せられた他、「山田くんと道枝くんの美しさやばい」「やまみち最高」「みっちーまた来てね」と道枝の憧れの先輩である山田との共演にも称賛の声が寄せられた。

■写真：ゲストの道枝駿佑（なにわ男子）と、山田涼介ら『スクール革命！』メンバーとの豪華集合ショット