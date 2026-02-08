ILLIT「NOT ME」MVをサプライズ公開！ファッション誌のような日常をパパラッチ風に演出

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』の収録曲「NOT ME」のMVを、2月6日にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルでサプライズ公開した。

■「NOT ME」は自身の無限の可能性について堂々と歌う楽曲

「NOT ME」のMVは、ILLITの何気ない日常をパパラッチが捉えたようなカットで構成され、メンバーたちが大きな洗濯物を肩に担いで歩いたり、ペット用のカートを押しながら散歩したり、大量の荷物を抱えながら忙しそうに電話をかけたりと、街中を自由に歩き回る姿が収められている。

ファッション誌を彷彿とさせるILLITの衣装とクールな佇まいが目を引く本映像。ワイルドなライダースジャケットやサングラス、愛らしい少女のようなフリルスカートなど、それぞれの個性が光るスタイリングをまとった彼女たちのユニークでウィットに富んだ魅力が、映像に生き生きとしたエネルギーを吹き込んでいる。

斬新な演出技法も見どころのひとつ。高層ビルから見下ろすようなハイアングルや、店の外にいるメンバーを映し出すシーンを通じて「他人からの視線」を表現。画面のピクセルが崩れるほど大胆にレンズをズームインさせたり、歌詞をアートワークとして視覚化したりするなど、洗練された映像美となっている。

「NOT ME」は自身の無限の可能性について堂々と歌う楽曲で、ILLITのハツラツとしたキャラクターを映し出したリズムが特徴的なポップソング。シックなボーカルで繰り返される“That’s not my name”というフレーズが強い中毒性を放つ。歌詞には“IL-LIT”や“Princess”など、グループやメンバーを指す様々な愛称が登場するが、彼女たちは自分たちを定義するこうしたレッテルを剥がし、「自分自身を型にはめない」という強い意志を示している。

