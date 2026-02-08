毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。2月8日（日）の放送は、丸山智己・加藤諒と行く茨城県かすみがうら市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

モデルから俳優に転身し、強面からコミカルな役まで幅広くこなす丸山と、10歳のときに芸能界デビュー、個性的なキャラクターで人気を博している加藤。二人とは「かすみがうら市歴史博物館」で待ち合わせし移動開始。

まずは「茨城百景」の一つでもある、霞ヶ浦の雄大な景色を一望できる「歩崎展望台」へ。昨年12月のロケということで、一同は「2025年の自分」から「2026年の自分」へのメッセージを展望台から叫んだ。

続いては、合流してすぐに行くことを決めていた水族館に向かう。移動中は芸歴についてのトークが。加藤は「デビューが2000年。ダンススタジオに通っていて、そのスタジオで（当時フジテレビで放送されたバラエティー番組）『あっぱれさんま大先生』のオーディションを受けたい人！みたいな（募集があって）受けて、『あっぱれさんま大先生』でデビューしました」と振り返る。加藤は明石家さんまから学んだことについて「どこがカットされてどこが使われたかというのを、ちゃんとオンエアを見て勉強しなさいって言われてきてた」と明かす。そのため、現在も自身の出演時の様子を見るとのこと。

丸山も自身の作品は「見ます」とのことで、満島が「一人で見ますか？それとも家族も一緒に？」と聞くと、「一人で見る」と丸山。「平常心でいられないのよ、なんか一言笑ってくれたらうれしいけど、無反応でも怖いし、批判されても嫌だし…」と正直な心境を吐露。

一同は軽食などが楽しめる「畔の駅コハン」に到着。目的の水族館は、同じ敷地の奥にある。この駐車場では加藤が3年ぶりの車の運転に挑戦。前向き駐車を行った。

「畔の駅コハン」内にある「かすみマルシェ」で、4人はドリンクも含め7品を注文。その中には漁の季節・7月〜12月限定の、霞ヶ浦で獲れた新鮮なシラウオをつかった特製どんぶり「生シラウオ丼（卵トッピング）」も。その美味に一同は盛り上がる。

「畔の駅コハン」ではレンタサイクルも行っており、4人はレンタサイクルで水族館へ向かう。「こんな休日過ごしたい」（加藤）、「このぐらいの距離でも気持ちいいな」（満島）と、サイクリングを満喫した。

到着した「かすみがうら市水族館」は、霞ヶ浦に生息する魚や水辺の生物を約100種類、飼育・展示している水族館。レッドテールキャットフィッシュは誰でも餌やり体験ができるそうで「楽しいね。すげー楽しいんだけど！」（丸山）と楽しんだ。

その後はデートに関するトークをする一幕も。「デートはしないです」「プライベートで水族館とか動物園は行くの好きなんですけど、デートという名目で行ったことないです」という加藤は「デートのルート考えたりとかします？」と質問を。

「絶対しない。どこ連れてかれても楽しんじゃうよみたいな。自分であんまり決められないんですよね」という兼近に「わかるな〜」と丸山。丸山は娘さんとのデートで「どこ行きたい？って何か引き出して、『ってことはこういうことかな？』みたいなことを考えて、提示するじゃない？で、『それじゃない』みたいなこと言われる」と明かした。

さらにプライベートでは聞き役だという加藤が撮影現場で気まずくなってしまう状況や、丸山のキスシーンを撮影する際の苦労など、俳優業に関するエピソードを語りながら到着したのは、創業42年の「サンドイッチ ムラタ」。店外からサンドイッチの“背中”がずらっと並ぶ様子を見て、“背中”つまり背面だけを見てそれぞれサンドイッチを選ぶことに。

店内に入ってサンドイッチの中身を確認すると、兼近が選んだのは「ハムカツサンド」、加藤が選んだのは「ハム巻たまごサンド」、満島が選んだのは「ミックスサンド（たまご＆ツナ）」。丸山が選んだのは「ミックスサンド（たまご＆ポテト）」という結果に。他にも気になる「ちくわ天ロール」なども含め8品購入。

次の目的地は、2024年にオープンしたばかりの「占い喫茶FOOL」。食事メニューも頂け、店主のトゥナイト★YUKIさんの占いが当たると評判のお店。加藤、丸山が2026年の運勢を占ってもらうことに。

加藤の仕事運をトゥナイト★YUKIさんに占ってもらうと、「現実性をよりもたせていくことがテーマ」「何か目標を立てるのであれば、まずは現実で土台を固めていく年」「さらには自分自身のステージアップの年となってくるので、今まで自分が得意としていたジャンルではなくて、不得意な部分でも挑戦していく年」とのこと。

丸山は健康運を占ってもらう。出てきたカードには「DEATH」とあるが、「一見文字だけ見たら怖いカードなんですけど、スパッとピリオドのように、生まれ変わったかのようにという意味で、心身共に新たな自分に向けてはいいカードになります」とトゥナイト★YUKIさん。

ほかに出てきたのはカラフルなカードばかり。これが示すことは「さっきのDEATHも相まってそうなんですけど、過去の病気やケガの改善」とのこと。さらに「ラッキーフードになっていくもの」は「大地から出てくるもの」「お芋とか」ということで、さつまいもが有名なこの茨城で焼き芋を買っていくことに。「ケロケロ農園」で、つぼの中で炭火を使ってじっくり焼きあげることで遠赤外線効果によりしっとり、ねっとりと甘い食感が味わえるつぼ焼き芋を購入し、隣の「Kero Cafe」で食べさせてもらうことに。

旅の最後は海鮮が食べられるお食事処へ。移動中、「監督とか、脚本書いたりとか、やってみたいと思ったことある？」という満島の質問に、加藤は「多摩美術大学出身なんですけど、自分の作品をつくる課題があって、その時結構向いてないなって思ったんです。だから自分はずっと出る側でやってるんですけど、この間公民館で友達が映画監督のワークショップをやっていて自主制作みたいな形でちょっと出たんですよ。その時にすごく楽しくて、また映画撮りたいかもって思っちゃいました」と加藤。満島は先ほどの占いの結果も踏まえて「新たな加藤諒の姿が見られそうじゃん。めっちゃいいと思う」と後押し。

丸山は「（監督として）撮ってみたいはわからないけど（脚本を）書いてみたい（思い）はある」としつつ、「出てくるものがないとじゃない？」とのこと。そこで満島が「ずっと（自分の中に）飲み込んでるもの」を「脚本に落とし込めば（いい）」と話すと、丸山は「掘り出してみよう、芋掘りみたいに」と、こちらも先ほどの占いの結果を踏まえてトーク。

最後に訪れたお食事処は「株式会社久松哲男商店 食事処 栗の里」。注文を受けてから国産の豚肉を丁寧に揚げて作るかつ丼定食や、玉ねぎの食感をほどよく残した手作りハンバーグ定食など、小鉢がたくさんついた定食が人気の食堂。4人もさしみ定食などを注文。

ゲスト二人は「（MCの）お二方とご一緒することあったけど、こんなに長時間おしゃべりみたいなのはあまりなかったですよね」「めっちゃ楽しかった」（加藤）、「そうだね。めっちゃ仲良くなる番組だね」と感想を語ってくれた。この放送は、TVer・Huluにて配信中。

「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

