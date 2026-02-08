元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。柿谷が丸高のサポートに感謝する場面があった。

24年まで現役としてプレーしていた柿谷氏。MCの「博多華丸・大吉」は「その間はアスリートと食も守らないといけないでしょう」と尋ねると、丸高は「まあまあそう…。そうでしたか？」と柿谷氏に話を振った。

柿谷氏は「凄い助かりました」と回答。「そこは子供の分とは味付けも違ったりするので。パスタを作るのにも、僕のと子供たちの分と2つ作ってくれたり。味付けも2つ。薄味と、僕はやっぱり濃いのが好きなので。ちょっと濃いめに作ってもらったりとかで」と例を挙げて感謝した。

大変だったと言われた丸高は「しかも大阪、名古屋、徳島と住んでいたので、それぞれいろんな良さもあったんですけれど、周りにちょっと知り合いがいなかったのが大変で」とも打ち明けた。

丸高と柿谷氏は2016年12月に結婚。18年11月に長女、21年6月に次女、24年8月21日に第3子となる長男が誕生した。