タレントのマツコ・デラックス（53）が8日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ゲストのパフォーマンス集団「CYBERJAPAN DANCERS」YUYUの意外な過去に驚きの声を上げた。

YUYUはスーパーセレブで、実家は麻布のペントハウス。マンションのおよそ5世帯分の広さで推定30億円。現在、両親は米国に滞在しているため、YUYUが1人で住んでいるという。

中学から裕福な生活が始まり、高校はインターナショナルスクールへ。同級生には「翼の折れたエンジェルの娘」もいたそう。

大学時代には、新宿二丁目のドラァグクイーンのバックダンサーも経験。マツコは「そんなことやってたの？」とびっくり。

当時のダンサーらとの集合写真が公開されると、マツコは「知ってる顔が何人もいる」「昔は私もこんな感じだったわよ」と話した。

YUYUは「高校の先輩が卒業と同時に女装を始めて。インスタで見て、かわいいって送ったら、“バックダンサーやって”って言われて。それがきっかけでバックダンサーになりました」と説明した。