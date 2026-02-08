声優・長久友紀、“数年前に結婚”＆妊娠を発表 お相手は「一般の方で元々友人」【報告全文】
声優の長久友紀が8日、自身のXを更新。数年前に結婚したことと、妊娠したことを報告した。
長久は「応援して下さっている皆様 お世話になっている皆様」へ宛てた文書を投稿。「私事ですが、ご報告させていただきます。数年前より結婚しており、この度新しい命を授かりました」と報告。お相手は「お相手の方は一般の方で元々友人だった事もあり、私のしょうもないボケにも笑ってくれたり、時にツッコミを入れてくれるとても楽しい方です」と明かした。
続けて「妊娠という初めての経験で体調の変化が激しく、日々希望と不安に満ちた生活を過ごしております。そんな中、お仕事の調整をして下さった現場スタッフの皆様や共演者の方々、そして所属事務所の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲のサポートに感謝。「今は安定期に入り、自身の体調と相談しながらできる範囲でお仕事を務めさせていただき、出産後は状況が落ち着き次第復帰させていただければと思っております」と伝えた。
そして最後に「今後も皆様への感謝の気持ちを忘れず、大好きなお仕事を真摯に続けさせていただきます。これからも末長久、よろしくお願いいたします!!」と自身の名前にかけて呼びかけた。
長久は、4月8日生まれ、兵庫県出身。アニメ『はじめてのギャル』や、アニメ『それが声優！』などに出演。2015年6月、声優の高橋李依とともに、アニメ『それが声優！』より誕生したユニット・イヤホンズとして、シングル「耳の中へ」でデビュー。
■報告全文
応援して下さっている皆様
お世話になっている皆様へ
私事ですが、ご報告させていただきます。
数年前より結婚しており、この度新しい命を授かりました。お相手の方は一般の方で元々友人だった事もあり、私のしょうもないボケにも笑ってくれたり、時にツッコミを入れてくれるとても楽しい方です。
妊娠という初めての経験で体調の変化が激しく、日々希望と不安に満ちた生活を過ごしております。そんな中、お仕事の調整をして下さった現場スタッフの皆様や
共演者の方々、そして所属事務所の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
今は安定期に入り、自身の体調と相談しながらできる範囲でお仕事を務めさせていただき、出産後は状況が落ち着き次第復帰させていただければと思っております。
今後も皆様への感謝の気持ちを忘れず、大好きなお仕事を真摯に続けさせていただきます。これからも末長久、よろしくお願いいたします!!
2026/02/08
長久友紀
