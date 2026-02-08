愛媛県松山市で8日に行われている将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第1局。藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と挑戦者の増田康宏八段（28）による盤上の激戦もさることながら、昼食休憩での「勝負めし」でも、両者が愛媛の誇る“海の幸”で競演し、ファンを沸かせた。

【映像】豪華！鯛にゅうめんと名物の鯛めし

愛媛県は養殖・天然ともにマダイの生産量日本一。両対局者が選んだのは、やはり県の魚「鯛」尽くしのメニューだった。

藤井棋王が注文したのは「鯛にゅうめん」。寒い季節に嬉しい温かい出汁と、鯛の旨味が溶け出す上品な一品だ。 対する挑戦者の増田八段は「南予風鯛めし」を選択した。こちらは一般的な炊き込みご飯（松山風）とは異なり、タレと生卵に絡めた新鮮な鯛の刺身をご飯に乗せる、宇和島地方独特の漁師飯スタイルだ。

お盆いっぱいに並べられたご当地グルメの映像が流れると、ABEMAの視聴者は大興奮。「ゴージャス」「ご馳走だー」「品数が凄いな」と驚きの声が上がったほか、「豪華だな、タイトル戦らしい」「麺の質感がうまそう」と、映像から伝わるシズル感に食欲を刺激される人が続出した。

さらに、生産量日本一の地ならではのチョイスに「愛媛といえば鯛めしよな」「鯛めしうまそう」と納得する声や、「愛媛いきたーい」「おいしそうーやっぱ飯は地方よ」と、現地観戦を羨むコメントも相次いだ。

愛媛の恵みでエネルギーを充填した両者。午後の対局で勝利という名の“大魚”を釣り上げるのはどちらか、注目が集まる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）