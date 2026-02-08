2月7日、フリーアナウンサーでタレントの森香澄がSNSを更新。3人組女性ユニット「MISAMO」との4ショットを披露し、その姿が話題となっている。

森は、Instagramに《夢かもしれません、、》とつづり始め、《MISAMOさんのListening Partyに招待していただきました お話もさせていただき、本当に美しすぎて、、》と、トップアーティストを目の前にして感無量の心境を明かした。

「MISAMOはこの日、東京・原宿のクレインズ6142でJAPAN 1st ALBUM『PLAY』の発売を記念して、ポップアップイベント『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』を開催していました。アルバムの世界観を体感できるブースや、リリース記念グッズの販売などを実施するイベントで、その会場に森さんが招待されたようです」（芸能プロ関係者）

添えられた写真には、黒を基調とした艶やかなドレスを着用すたMISAMOの3人と、白のロングドレスを着用した森が並んでいる。

森は《写真を撮り終えるまでは涙を我慢し、終わった瞬間号泣しました、、笑》と撮影当時の心境を綴ったが、ファンはその写真に釘づけに。Xには、森の“ポテンシャル”について驚く声が寄せられていた。

《並んでも違和感無くて草》

《ご一緒に並んでも全く引けを取っていない》

《1番小顔なのが香澄ちゃんなのがすごい》

世界を股にかけるトップアーティストと並んでも、まったく違和感を感じさせない森の姿に、ファンの間で衝撃が広がっている。

「写真では、森さんはサナさんとミナさんの間に立ち撮影されています。154cmと小柄な森さんですが、その佇まいや表情は引けをとりません。さらに、スタイル抜群のMISAMOの3人に負けないほど、森さんの小顔さが際立っており、圧巻の4ショットとなっています」（前出・芸能プロ関係者）

2019年にアナウンサーとしてテレビ東京に入社した森。当時からアイドル並みの人気を誇っており、2023年にはテレビ東京を退社し、フリーアナウンサーに転身した。バラエティ番組などにも引っ張りだことなり、現在はタレントやモデルとしてもその活躍は勢いを増している。

「2023年2月にはファースト写真集を発売し、話題になりました。自他ともに認める“あざとさ”を武器に、それを隠さずネタにする飾らないスタイルが、女性人気に火をつけています。美容雑誌やファッション誌にも出演し、モデルとしてのポテンシャルも折り紙つきです」（同前）

あざとさだけではない、本物の美しさがにじみ出たようだ。