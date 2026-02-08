フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選

ミラノ・コルティナ五輪は熱戦が繰り広げられている。実力も世界トップクラスだが、SNSでも“金メダル級”の注目を集める選手がいる。中国代表でフリースタイルスキー女子のアイリーン・グー（谷愛凌）だ。中国語では谷爱凌と記す。

7日（日本時間8日）のフリースキー女子スロープスタイル予選は1本目に転倒したものの、2本目に実力を発揮し、75.30点で2位通過した。

谷は北京五輪で同種目銀メダルを獲得し、ハーフパイプとビッグエアでは金メダルに輝いた。実力と人気を兼ね備え、インスタグラムのフォロワー数は約215万人を誇る。演技後、谷は「やった！ スロープスタイルの決勝進出！ 簡単じゃなかったけど、やったわ！ オリンピック最高！」と投稿しスキーウェア姿、宿舎の部屋とみられるオフショットの写真を添えた。

投稿から約10時間で440件を超えるコメントがファンから殺到している。

「オリンピックの女王」

「決勝戦を盛り上げて」

「多くの困難がありながら、決勝までたどり着く強さを見せてくれた。それだけで、全ての意味を持つ」

「アイリーン、すごい！ あなたの今日の滑走は信じられないほど良かった」

「なんてスリリングな滑りなの」

「まるで超能力を持っていて、何でも変えられる力を持っているようだわ!!!」

谷は米サンフランシスコで生まれ育ち、米国人の父と中国人の母を持つ。現役のスタンフォード大生とされる。モデルとしても大活躍中。海外メディアによると、16歳の時はに中国で6つの異なるファッション誌の表紙を飾っていたという。米経済紙「フォーブス」の「2025年の世界で高収入の女性アスリート」では4位にランクイン。年間2300万ドル（約36億円）稼ぎ、ポルシェ、レッドブル、IWCシャフハウゼンなど世界の超一流ブランドがスポンサーに付いている。

中国はもちろん世界的な人気を誇る美女スキーヤー。日本での知名度も、高まってきている。



（THE ANSWER編集部）