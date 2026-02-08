「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（７日、住之江）

４日目７Ｒで稲田浩二（４１）＝兵庫・９４期・Ａ１＝が執念の走りを披露した。

３日目終了時の得点率は７・００。前半（３Ｒ）は４着で、後半（７Ｒ）は４着で６・００という勝負駆けの状況に。５号艇で登場し、レース本番は枠なり５コース。コンマ０４と速いスタートタイミングで１Ｍは最内を差し、バックでは４番手。２Ｍはインから逃げた田中信一郎（大阪）が先取りし、最内を伸ばした稲田は井上忠政（大阪）、馬場貴也（滋賀）を制して２番手旋回。２周１Ｍで井上忠が２番手に浮上し、ここからは稲田と馬場が激しい３番手争いに。３周１Ｍでツケマイ、同２Ｍで差した稲田が馬場を封じ、執念で３着を奪い取った。

この結果、稲田は得点率を６・３３で予選を終えた。「悪くないけど、周りとそう変わらないですね。何とかついていく程度。特徴もないですし。Ｓでの感じも普通です」と機力に関してコメントしたが、動きそのものは口ぶり以上に良かった。昨年の近畿地区選手権（三国）を制しており、同大会連覇を目指せるのは稲田だけ。準優は華麗かつダイナミックなさばきを披露しそうだ。