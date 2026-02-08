同志社大出身の作家、白川紺子（こうこ）さん（４４）が、京都を舞台にした呪術幻想ミステリーシリーズ「京都くれなゐ荘奇譚（きたん）」（ＰＨＰ文芸文庫）を６巻で完結させた。

読売新聞京都総局（中京区）を訪れた白川さんに、学生生活を送った京都の思い出を聞いた。（木須井麻子）

白川さんはシリーズ累計１３０万部を超え、テレビアニメになった中華ファンタジー「後宮の烏（からす）」（集英社オレンジ文庫）などライト文芸の分野で人気を集めている。

三重県出身。少女向け小説を扱うコバルト文庫（集英社）に影響され、中学時代に小説を書き始めた。「歴史や伝統が好きで、京都に住みたくて」、高校卒業後は同志社大に進んだ。

文学部で近世文芸を専攻。石川淳ら近現代の名作に圧倒され、小説は書かなくなった。一方、友人の誘いで能楽部に入り、仕舞や能を稽古し、謡曲の題材となっている物語や故事に知見を広げた。

今出川キャンパスに通った３、４年生の時は中京区の寺町二条でひとり暮らし。寺町通にある八百屋で焼き芋を買ったり、独特の品ぞろえで知られた「三月書房」（閉店）で岡本綺堂らひいきの作家を見つけたり、京都らしい学生生活を満喫した。通学路は京都御苑。「夜は閑散としていて、怖かった。何かが出てきそうだった」と想像力を刺激された。

卒業後しばらくして実家に戻り、結婚後は愛知県へ。空き時間に創作を再開し、２０１２年度の公募文学賞「ロマン大賞」を受賞してデビュー。京都で繰り広げられる着物を巡るミステリーシリーズ「下鴨アンティーク」（集英社オレンジ文庫）などで注目された。

２１年に始めた「京都くれなゐ荘奇譚」は、「京都ならではの不思議な話にしたい」と構想を練った。主人公は「二十歳まで生きられない」という呪いをかけられた長野の女子高校生。呪いを解く鍵が京都にあると考え、移り住んだ下宿屋「くれなゐ荘」の周辺で起きる不思議な事件や、謎めいた少年との淡い恋を連作短編集の形で描き出した。

物語は一乗寺や八瀬、岩倉、山科で展開し、伝承や風物を巧みに取り入れた。「京都は学生時代という特別な時間を過ごした思い入れのある土地」とし、市史や民俗学の本を読み込んで考証に力を入れた。

６巻は昨年１２月に刊行され、今年３月には漫画版の１巻が発売される。継続中のシリーズが複数あり、執筆に追われており、「完結してほっとしています」と控えめにほほえんだ。