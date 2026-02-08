「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（７日、住之江）

４日目６Ｒで重木輝彦（３８）＝兵庫・１０４期・Ａ１＝が２着条件の勝負駆けに成功した。

１号艇で登場し、インからきっちり逃げ切って１着。得点率を６・４０で予選を終えた。レース後は「スタート（Ｓ）力不足が出てしまって…」と反省。Ｓはインからコンマ２８と立ち遅れたが、１Ｍまでに伸び返して先マイを敢行。後続を突き放して先頭でゴールした。

機力に関しては申し分のない様子。「行き足から伸びがいいですね。ターン回りもいいです」とニンマリだ。

重木はカレー大好きのボートレーサーとして知られ、アスリートフードマイスターとしても活動している。自身で監修したカレー（レトルト）も販売。一部のボートレース場、ボートレースチケットショップなどで取り扱っている。「（１５日には）ＢＴＳ姫路、相生でトークショー＆試食会がありますよ」とＰＲした。

準優はいい足で迎えられるとあって、優勝戦進出にも期待がかかる。これまでＧ１での優出は２０２４年の近畿地区選手権（尼崎）だけ。準優では自身２回目のＧ１優出へ豪快に仕掛ける。