全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・グランスタの洋菓子店『Mr．CHEESECAKE』です。

新商品『Mr．CHEESECAKE』クリーミーベイクドチーズケーキ（4個入り）1782円

2025年10月に登場したベイクドチーズケーキ。クリームチーズとパルミジャーノの奥深い風味が際立ち、チーズが染み出すようなしっとり感も抜群。香りや口当たりを重視する当ブランドの技が光る。

個包装で、甘過ぎずワインのお供にもなる幅広い用途を評価して1位！赤レンガをイメージした東京駅限定パッケージの4個入りがおすすめ。

グランスタ『Mr．CHEESECAKE』

濃厚かつスッと溶ける儚い食感のチーズケーキにファンが多い人気店。カップタイプの「Cookies＆Cream」は東京駅限定。フィナンシェやスノーボールなどの焼菓子も。

［店名］『Mr．CHEESECAKE』

［住所］改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-6665-7685

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、東京駅の手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

