毎年さまざまな趣向を凝らしたチョコレートが販売されるバレンタインシーズン。大切な人やお世話になった人に。チョコレート探究家の荒木千衣さんがおすすめする、“思わず誰かにプレゼントしたくなる”魅惑のチョコレートをご紹介！

【写真】貴重ないちご「女峰」とブランド卵「宝玉卵」のガトーショコラ

ピスタチオエンジェルヘアチョコレート／divan（ディヴァン）

インパクト大！“映える最新スイーツ”を贈りたい

見た目が髪の毛のように細い、中東の伝統菓子“ピシュマニエ”をチョコレートで包み込んだエンジェルヘアチョコレート。綿菓子のようにふわっとほどけるくちどけのピシュマニエと、ピスタチオの香ばしさが掛け合わされた贅沢かつ新感覚なチョコレート。

価格：3240円（税込み）（70g／1枚）

松屋銀座店、公式オンラインストア［https://www.divan.jp/］などで販売中

ボンボン ショコラ 9個 レフェパピヨン／JEAN-PAUL HEVIN（ジャン＝ポール・エヴァン）

お世話になったあの人にワンランク上のプレゼントを

スパイス入りで上品な後味が特徴のボンボンショコラや、ライ麦パンから作られたみそ風味のペースト入りなど、期間限定のさまざまなフレーバーも楽しめるアソートセット。

印象的な蝶のデザインは、“わずかな変化が大きな結果を生む”ショコラ作りの世界を表現している。同イメージの限定ショッパーつき。

価格：6588円（税込み）全国のJEAN-PAUL HEVIN ブティック、オンラインブティック［https://www.jph-japon.co.jp］にて2月15日まで販売中

苺の生ガトーショコラ ーいちご家（や）めいー／Minimal ー Bean to Bar Chocolate ー （ミニマル）

大切な人とのラブラブな時間に、ふたりでじっくり味わいたい

貴重ないちご“女峰”を使用したジャムと、ガーナ産カカオ豆を使用した濃厚なチョコレート生地、ブランド卵の“宝玉卵”を使用したコクのあるカスタードクリームを使用し、香り・甘味・酸味のバランスが絶妙なガトーショコラ。

職人が一つひとつ手仕事で製造したチョコレートの風味に注目。

価格：3990円（税込み）（1本）代々木上原店にて3月ごろまで、オンラインストア［https://mini-mal.tokyo/］では2月末ごろまで数量限定販売

スノーボール 黒／SNOWS（スノー）

いつも頑張っているあの人に、まろやかな癒しのひとときを

ミルクの甘い香りとコクを味わう生トリュフチョコレート。冬の放牧酪農場で搾った牛乳をブレンドした生クリームは、濃厚で風味豊かで魅力的。

香り高いチョコレートのまろやかなくちどけに、もう一粒と、つい手が伸びる。冬季限定ブランドのため、北海道のフレッシュな素材の味を楽しめるのは今だけ。

価格：1728円（税込み）（9個入り）公式オンラインショップ［https://page.line.me/snows_jp］、新千歳空港などで4月末ごろまで限定販売