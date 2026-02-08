ますだおかだ岡田圭右、娘・結実の第1子誕生に言及 名前についてもトーク「俺が付けるわけない」
【モデルプレス＝2026/02/08】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が、2月8日放送の文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜ひる10時〜）に出演。娘で女優の岡田結実が第1子を出産したことについて言及した。
【写真】57歳松竹芸人、娘は25歳美人女優
この日は、首都圏を中心に雪に見舞われたことを受け「おじいちゃんの体にはしみるわ。堪えます」と圭右が話すも、お笑いコンビ・アンタッチャブル柴田英嗣にスルーされ「おじいちゃんに引っかかってよ。娘に子どもが生まれたんで、おじいちゃんってニュースになったでしょ？」と自ら孫が誕生したことに言及し始めた。
柴田は結実について「ちょっと前にも会っているんですよ。日テレさんの収録で。その時、そんな雰囲気は全然なかった」と驚くと、圭右は「当然ある程度落ち着いてから発表という形だったんで」とコメント。また、柴田が「お名前は付けたんですか？」と聞くと、圭右は「俺は付けへんよ。そらもう娘と旦那さんが付けた名前やから。（名前は）俺が付けるわけない」と明言。すると柴田は「俺はおじいちゃんに付けられた名前だから」と名付け主を明かし「圭右の“圭”を使うてや！」と結実に呼びかけた。
圭右は「最近よう考えたら、孫もおって、ほんで我が子もおる。下の子とは1歳違いやから、孫、我が子…本当に人生のこのタイミングで、俺の周りに小さい子が増えると思わなかったわ」と苦笑い。しかし「保父さんかっていうくらい小さい子が周りに…」と喜びをあらわにしていた。この状況を受け、柴田は「なんか信じられない。結実ちゃんとか小さい時見てたから。みちょぱ（池田美優）とかもそうでしょ？その辺のメンバーもお母さんになってママタレとして活躍していくの、えーって感じ」と語っていた。結実は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第1子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆岡田圭右、孫の名前は「俺は付けへん」 娘・岡田結実の第1子に言及
◆岡田圭右「保父さんかっていうくらい小さい子が周りに…」
