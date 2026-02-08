岩田絵里奈アナ、日テレ内ではバレンタインの「文化なくて」
日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、2月8日放送の情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。バレンタインについて「アナウンス部であるかなと思ったら。意外とそういう文化なくて」と語った。
「まじっすか」のコーナーに出演した山之内すずにバレンタインの思い出についての質問が出ると、山之内は「小中学生の頃とかはいわゆる友チョコ。（学校で渡すのはダメで）1人50個、60個作って、紙袋にぱんぱんに入れて、放課後に全員のポストに入れに行くっていう。ずっともう配達です」と回答。
一方、岩田アナは「社会人になって、アナウンス部であるかなと思ったら。意外とそういう文化なくて。わりと閑散としてます。『シューイチ』でも意外となくて。ヒデさんがもらってるところあんまり見たことないかな。なんか『俺は若い頃は食べきれないほどもらったんだ』って、すごい哀愁のノスタルジーをかまして」と現在のバレンタイン事情について話し、MCの中山秀征の過去の栄光を引き合いに出した発言を紹介。中山は「くれてもいいんだよ」と岩田アナにアピールした。
