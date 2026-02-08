ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が８日、沖縄・浦添キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季新人王の左腕・荘司宏太投手（２５）から“プロ１号”を放った。

この日は小沢と２度、山野と対戦した後、３人目の相手が荘司だった。１周り目は６球で４度スイングし、安打性の打球はなかったが、２周り目の３球目、外角の変化球に食らいついて中前に運ぶと、続く４球目を強振。打球は左翼席後方の防球ネット上段に突き刺さった。推定飛距離１２５メートルの“驚弾”にスタンドから大きな拍手とどよめきが起きた。５球目も左前に運び、新人王から３球連続で安打性の当たりを記録した。

打たれた荘司は昨季、４５試合で防御率１・０５。４２回２／３を投げて被本塁打はわずか１本だった。「松下くんがうまく打って、あそこまで飛ばすパワーもあるので。やっぱりそこは彼の強みだと思います。このままシーズンでは助けてほしいなと（笑）」。自身に続く球団２年連続新人王に向けても「自分も縁あって受賞できたものですし、２年連続受賞になったらヤクルト自体も盛り上がると思うので、取ってほしい気持ちはあります」とエールを送った。