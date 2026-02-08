お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）が7日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。現在の活動と目標について語った。

2024年末に拠点を米ロサンゼルスに移したゆりやん。自身の“アナザースカイ”としてロサンゼルスを紹介した。

現在、ゆりやんはハリウッドの世界に挑戦中。しかし、日本とは違いマネジャーの他にエージェントをつけて仕事を回してもらうのが主流だというハリウッドでは仕事にありつけないでいた。

お笑い芸人としての今の目標を「世界的に配信されるようなところで自分のスタンダップコメディ、英語でやるようなツアーを配信して欲しい」と説明。コメディアンの世界からハリウッドの大物へと大成した米俳優・エディ・マーフィーのように、芸を磨いてチャンスを掴みたいという。

定期的に現地の「スタンダップコメディ小屋」でネタ見せ。「笑ってくれてるし、その時はうれしいし、楽しいんですけど、やっぱりちゃんと自分が心から面白いと思ってることを表現できるようにしたい。自分が好きなことやっていてもウケなかったら意味がない。アメリカの人がどうやったら笑ってるかを考えながらやらなきゃいけない」と強調した。

スタジオＭＣの今田耕司から語学力を褒められるも「ネタをするとかになると足りない」とキッパリ。「これは面白いからウケてないのか、英語が伝わらないからウケてないのかわからない」と苦笑いしていた。