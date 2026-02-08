ミラノ・コルティナ五輪は日本時間８日、大会３日目を迎える。２日目に金、銀、銅と３つのメダルを獲得した日本勢。メダルが有力視されるのはフィギュア団体だ。

６日からスタートした競技は現在、５種目を終えて首位の米国を５ポイント差で追っている。ペアフリーではＳＰで会心の演技を見せたりくりゅうペアが登場。ここで米国との差を縮め、女子フリーの坂本、男子フリーの佐藤へつなげられるかがポイントとなる。

ＳＰでマリニンを抑えてトップに立った鍵山は団体戦について「チームの順位が一番大事。まずは貢献できてうれしい」と語っていた。前回の北京五輪では銀メダルだっただけに、悲願の金メダルへ大きな期待がかかる。

またスノーボードでは女子パラレル大回転に７大会連続代表の竹内智香が出場する。今大会がラストランとなる中、５日の公式練習では「最後だから楽しめている部分がある。あと数泊したら終わりだなと思うと、運動会やクリスマスを待つような、子どもの頃の気持ちで過ごしている」と語っていた。

ビッグエア予選には表彰台を日本勢で独占した昨年３月の世界選手権覇者・村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら４人が出場。村瀬も公式練習で「コンディションも良くなってきた。技をしっかり出し切って、金メダルを取って帰りたい」と決意を語っていた。

以下、日本勢が出場する主な競技。

◆スノーボード 男女パラレル大回転（三木つばき、竹内智香、斯波 正樹）予選１７時〜、決勝 ２１時

◆クロスカントリースキー男子複合２０キロ（馬場直人、広瀬崚、山崎大翔）２０時３０分〜

◆スピードスケート男子５０００ｍ（佐々木翔夢）９日０時〜

◆スノーボード 女子ビッグエア予選（村瀬心椛、岩渕麗楽、深田茉莉、鈴木萌々）８日３時３０分〜

◆フィギュアスケート団体戦（ペア、女子、男子フリー） りくりゅうペア、坂本花織、佐藤駿）８日３時３０分〜