格闘技イベントに極真空手で県大会優勝という異色の経歴を持つタレントでレースクイーン、さらに塗装屋という一面も持つ職人美女がラウンドガールとして登場。引き締まった肉体美に「足細っ」「スタイルすご」などファンがざわつく一幕があった。

【映像】「足細っ」“異色”の空手美女ラウンドガール

8日、東京・国立代々木競技場 第二体育館で『K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜』が開催され、異色のラウンドガールがファンの注目を集めた。

リング上にスペシャルラウンドガールとして上がったのは、NETFLIXのヤンキー恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」で話題の“Baby”ことタレントの鈴木ユリア。鈴木はK-1スーパー・フェザー級の第4試合、中島千博（POWER OF DREAM）と松山勇汰（ALONZA ABLAZE）の試合でラウンドガールを務めた。

極真空手で県大会優勝、さらに塗装屋という意外な経歴を持つ鈴木は「この度、K-1 WORLD GP 2026のラウンドガールをさせて頂くことになりました。K-1は元々プライベートで観に行かせて頂くくらい大好きなので今回とても嬉しいです。選手のみなさんの熱いファイトを楽しみにしています」などと意気込みを語っていた。鈴木の登場、空手仕込みの鍛えられたスタイルにファンからは「足細っ」「スタイルすご」「笑顔可愛い」など反響が相次いだ。

なお、試合の結果は3-0の判定で松山が勝利している。