最新ビジュアルが話題 「永野芽郁」の愛車とは

女優の永野芽郁さんの公式マネージャーアカウントが2026年1月27日にインスタグラムを更新し、久しぶりとなる近影を投稿しました。

2025年7月末ぶりの最新ショットに、ファンからは多くの関心が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ 「永野芽郁」×「高級バイク」を画像で見る！

そんな永野さんは、かつてハーレーを乗りこなす姿を披露して話題を集めたことがありました。どのような内容だったのでしょうか。

2026年1月末の最新投稿では、「Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』ファーストルックが解禁されました」とつづられ、作品の雰囲気を感じさせる最新ビジュアルが公開されました。

写真には、ウェーブがかったショートボブにロゴ入りTシャツ、紺色のジャージというラフなスタイルが印象的です。

コメント欄には「かわいい」「待ってました」「ドラマ楽しみ」といった声が相次ぎ、久々の近影に多くのファンが歓喜している様子がうかがえました。

そんな最新ショットに注目が集まる永野さんですが、実は以前からハーレー好きとしても知られています。

ハーレーはアメリカ発祥の大型バイクブランド「ハーレーダビッドソン」のことで、重厚なエンジン音や存在感のあるデザインが特徴の人気メーカーです。

永野さんはそのハーレーに強い憧れを抱いてきたと明かしており、2023年12月には「念願のHarley-Davidsonが私の相棒に こりゃ嬉しい、どこ行こう！」と投稿し、愛車を迎えた喜びを伝えていました。

しかも、最近のナチュラルな姿とは真逆な「金髪」姿だったことも記憶に新しいところです。

そのころ、ハーレーダビットソンジャパンの公式YouTubeチャンネルでも、永野さんが出演する特別動画が公開され、大きな関心を集めました。

動画では、ハーレーのオリジナルカスタムバイクを選ぶ様子が映され、1か月後の完成披露では金髪姿で登場。

ベース車両は「ストリートボブ 114」で、ブロンズ基調のオリジナル仕様のバイクを前に興奮を隠しきれない様子が印象的でした。

その後は「バイクに乗るときはライダースを着たい」というこだわりからライダース姿に着替え、長野県諏訪市の諏訪湖を一周するライディングシーンもおさめられていました。

現在は動画が非公開となっていますが、当時は500万回以上再生されるなど大きな反響を呼び、「華奢な永野さんがハーレーに乗っているのがかっこよかった」「金髪×ハーレーが似合いすぎ」といった声が多数寄せられました。

最新ショットの公開で再び注目が集まる永野さん。今後の活躍はもちろん、愛車ハーレーとともに走る姿がまた見られる日を楽しみにしたいところです。