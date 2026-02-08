真矢ミキ、節分での和装姿に反響 華やかな“真紅の着物”姿披露し「似合いますね」「和を感じます」
俳優の真矢ミキ（62）が8日、自身のインスタグラムを更新。節分での着物姿を公開した。
【写真】「似合いますね」節分での華やかな“真紅の着物”姿を披露した真矢ミキ
東京で積雪を観測したこの日、「今朝カーテンを開けると白銀の世界、舞うように降り立つ雪の美しさに一瞬目をうばわれますが、、今日は投票日、何とか最寄りの投票所まで辿り着きたいものですね」とつづり、雪景色の写真をアップ。
「これが先日の節分祭でなくて良かったと思いつつも、東北、日本海界隈の皆さまはさぞかし厳しいのではと思い馳せています お身体に、足下にお気をつけて」と気遣うメッセージを添えた。
また、「先日の節分祭の着物、お問い合わせが多かったので」と3日に参加した日枝神社での節分祭の写真をアップ。深い赤の着物に黒とグレーを基調とした帯を締めた姿を披露し、「着物作家 南雲浩一さんの薔薇の紋紗の着物でした」と紹介した。
この姿にファンからは、「節分祭お疲れ様でした」「お写真ありがとうございます」「さすがに着物似合いますね」「和を感じます」「雪景色がひろがってステキですね」などのコメントが寄せられている。
