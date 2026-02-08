ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が８日、沖縄・浦添キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季新人王の左腕・荘司宏太投手（２５）から“プロ１号”を放った。

この日は小沢と２度、山野と対戦した後、３人目の相手が荘司だった。１周り目は６球で４度スイングし、安打性の打球はなかったが、２周り目の３球目、外角の変化球に食らいついて中前に運ぶと、続く４球目を強振。打球は左翼席後方の防球ネット上段に突き刺さった。推定飛距離１２５メートルの“驚弾”にスタンドから大きな拍手とどよめきが起きた。５球目も左前に運び、新人王から３球連続で安打性の当たりを記録した。

自身も新人王を狙う松下は「初めての対投手だったので、まずは自分のスイングがどれだけ通用するかというのと、あとは少しでも感覚を戻したいという思いで今日は入りました。やっぱりまだまだだなというのは思っていて、自分のスイングができたところもありましたけど、投手のボールに対してアプローチはまだ甘いなという思いがあるので。そこは実戦が増えてくるので、少しでもすり合わせていきたいと思います」としながら、本塁打については「プロでもすごく活躍されている方からの一本というのは自分の中では自信になりますし、引き続き頑張りたいなと思ってます」とほほ笑んだ。

荘司との対戦は「昨日発表があったんですけど、すごく楽しみで今日は来ました」という。「やっぱりボールの質はすごかったですし、特に変化球のキレというのは今まで対戦して味わったことがないものだったのでさすがだなと思いました。やはり変化球が素晴らしい投手だったので、そこを頭に入れつつ。打ったのはストレートだったんですけど、うまく反応できたかなと思ってます」と笑顔で振り返った。