◇宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６ （８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着＝６区間８２キロ＝報知新聞社など主催）

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が、１、２年生の有望株６人で臨み、４時間７分１秒の大会新記録で初優勝を果たした。今大会に向けて「宮古ブルー大作戦」を発令した原晋監督（５８）は「宮古島は宮古ブルーと呼ばれる美しい海が有名です。青山が、宮古ブルーを臨む美しくもタフなコースで勝ちました。宮古ブルー大作戦、大成功です！」と満面の笑みで話した。

２５秒差の２位は順大、１分１５秒差の３位は国学院大だった。

今大会には第１０２回箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで争われた。

昨年大会は、最終６区で国学院大が順大を逆転し、４時間８分３８秒で大会連覇。２位に順大、３位に青学大だった。上位３校は、そのまま今年１月の第１０２回箱根駅伝で３位以内を占めた。今年の宮古島大学駅伝の上位３校も同じ顔ぶれ。「宮古島から箱根へ」は大学駅伝界で新しい格言になりつつある。

成績は以下の通り。

＜１＞ 青学大 ４時間７分１秒

＜２＞順大 ４時間７分２６秒

＜３＞国学院大 ４時間８分１６秒

＜４＞東洋大 ４時間８分４１秒

＜５＞中央学院大 ４時間９分５９秒

＜６＞中大 ４時間１０分７秒

＜７＞山梨学院大 ４時間１０分７秒

＜８＞神奈川大 ４時間１０分１３秒

＜９＞東海大 ４時間１１分１９秒

＜１０＞帝京大 ４時間１４分２５秒

＜１１＞日体大 ４時間１５分５３秒

＜１２＞東京国際大 ４時間２０分５１秒

大学連合 ４時間１５分２５秒（オープン参加）

◇区間賞

１区（１０・８キロ）松井海斗（東洋大２年）３２分４６秒

２区（１２・２キロ）松尾和真（順大１年）３４分４７秒

３区（２０・１キロ）今井悠貴（順大２年）１時間１２秒

４区（１０・０キロ）上野山拳士朗（青学大１年）３０分４秒

５区（１０・３キロ）伊藤春輝（中大３年）３１分１９秒

６区（１８・６キロ）田原匠真（山梨学院大３年）５６分２８秒