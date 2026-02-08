元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が８日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」にゲスト出演。「俺へのリスペクトが全くない」人気芸人を告白した。

この日はお笑いコンビ・華丸大吉と、大学時代に過ごした東京・池袋でラーメン探し。

華丸大吉が「最近、一茂さん、かまいたちとロケしたりとか、いろいろやられてますけど…」と、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」で共演するお笑いコンビ・かまいたちの名前を持ち出すと、「僕らあのメンバーとちょっと違うのは、一茂さんを現役で見ていた世代なんですよ。彼らと違って」と一茂の現役時代をリアルタイムで見ていただけに敬意の念を抱いていると説明。相方も博多華丸も「ホームラン見ましたもん」と相づちを打った。

一茂も「確かにかまいたち、オレへのリスペクト全くない。特に山内」と反応。大吉は「たまに一緒に絡んでるとき、ヒヤヒヤするときある。この人たち分かってんのかな？一茂さんの凄さ」と、番組でたびたび一茂をイジるかまいたちへの違和感を口にした。

これに一茂も「ああー、うれしいね。そう言ってもらえるとね。言っといて、今度。かまいたちにも。『お前達どう考えてんの？』って」と吉本の後輩を“説教”するように頼んだが、華丸は「僕らに対してもそう。言うこと聞かない、実は」と明かしていた。