寒い冬、鍋やおでんなど温かいものがとってもおいしい季節。とある繁華街の裏路地に、寒い冬に売り上げがアップする絶品グルメがあるんです。それが…

【写真を見る】“1杯500円”の激安ラーメン屋台 77歳店主が切り盛り 物価高でも｢500円でやるから楽しい｣ 韓国からも来店する人気の秘密とは 名古屋･大須

（客）

「おいしいですね、最高です！」

「屋台ラーメン、ここ以外で行ったことがなくて」

「屋台がやっぱり渋いですよね」

いまではなかなか食べることができない「屋台のラーメン」。その珍しさとおいしさを求め、連日連夜多くのお客さんで賑わっているんです。





屋台ラーメンのきっかけは…“時代劇”

しかも、ラーメン１杯500円。これで本当に儲かるのか？一体、一日どれくらい稼げるのか？繁忙期を迎えた冬のラーメン屋台に密着し、その気になる“お金事情”を深堀りします。

今回密着するのは、大須観音から歩いて5分のところにある「屋台ラーメン ヤムヤム」。名古屋コーチンの鶏ガラを使った昔ながらの醤油ラーメンが自慢で、連日行列ができる人気店です。

そんなお店を営んでいるのが、77歳の稲垣さん。屋台を始めたきっかけは？



（店主 稲垣一三さん）

「（大須で）中華料理店をやっていた店舗が、老朽化で立ち退きになった。ある時代劇を見て、昔のそば屋さんが出てくるじゃないですか。屋台っていいなと思った」



時代劇に出てくるようなそばの屋台からインスピレーションを受け、6年前に開業。

営業場所は…無料で？

お店の一日の始まりは午前10時。割烹着姿のまま大須商店街を歩く稲垣さんについていくと…



（稲垣さん）

Q.今から行くところは？

「屋台を置いてある駐車場」



営業する日は、屋台のリヤカーを毎朝約10分かけて引っ張ってきているんです。

向かったのは、とあるマンションの一画。



（稲垣さん）

Q.ここが営業場所ですか？

「そうです」

Q.この場所もお借りしているんですか？

「はい」

Q.有料で？

「ここは無料で」



中華料理店を営んでいたころから付き合いがあったマンションのオーナーのご厚意で、無料で借りているのだそう。

近所のお店のキッチンも無料で… なぜ？

さらに、仕込みの最中になぜか向かいのネパール料理店へ。実は、食材の保管や調理・皿洗いなどは、こちらのお店のキッチンを無料で借りているんです。お店のオーナーに話を聞くと…



（カジャガール オーナー グルング・ヤム・ババドウールさん）

「 店のスタッフがネパールの方で、言葉の問題があり、なにかあったときに（稲垣さんに）対応してもらっている。助け合い、お互いに」

（稲垣さん）

「本当にありがたいですよ。なかなかこんなことは無い」



長年、大須商店街でお店を営み、人との繋がりを築いている稲垣さんだからこそできる、経費のかからない営業スタイル。

「わざわざ探してきた」韓国からの観光客も

しかし、そんな稲垣さんの頭を悩ませているというのが、昨今の「物価高」。



（稲垣さん）

「この鶏ガラ。これが高くなった。5年前は4～5万円だった。今7～8万円。でも高くなった分、数を減らして味が薄くなったら、なんにもならない。我慢です」

そんな物価高の中、稲垣さんにとってありがたい出来事も…



（韓国からの観光客）

「韓国から、このラーメンを食べに来ました」

「ここをわざわざ探してきたんです」



（稲垣さん）

「最近韓国人のお客さんが多い。韓国で有名なYoutuberが来たんです」



（韓国からの観光客）

Q.（このお店は）韓国ではすごく有名になっている？

「有名なんですよ」

韓国人YouTuber効果で来店客が倍に

なんと、YouTubeのチャンネル登録者数 1300万人を誇る、韓国人の超有名YouTuberが撮影に来店。ラーメンを絶賛した影響で、このお店を目当てに韓国から大須にやってくる人も多いのだとか。

（稲垣さん）

「（お客さんの数が）倍になった時もあった」

Q.売り上げとしてはオープン当初から（上がってる？）

「（今の方が）いいかもしれません」



さらに、インバウンド効果もあり、物価高の中でも売り上げは伸びているんだとか。

「500円でやっているから楽しい」

しかし、ラーメンの価格は…



（客）

「えっ500円！やっす！」

「めちゃくちゃ安いです。ワンコインは（他のお店では）ないです」

なんと、一杯500円。※チャーシゥー麺は800円



（稲垣さん）

Q.この500円はオープンしてからずっと変わらず？

「ずっと変わらない。500円でやっているから楽しい。700円では全然楽しくない。700円は普通ですから、お客さんにも感動はない。そんな中での500円のラーメンは楽しさがある」



お客さんに喜んでもらいながら、楽しくラーメンを提供したい。その心意気だけで、オープン当初の価格を守り続けているんです。

安く提供するため…自転車で向かう場所は

もちろん、ラーメンを500円で提供するための努力も欠かしません。大須のお値打ちなお店で材料を仕入れたり、さらにヘルメットを手に取り…



（稲垣店主）

「プロパンガスを取りに港区まで」

Q.なにを使って行くんですか？

「自転車です」



自転車にプロパンガスをのせ、とある場所へ。

ひたすら自転車を走らせること約40分。到着したのは、港区にあるプロパンガスのレンタル会社「安井」。



（安井 社長 安井公司さん）

Q.プロパンガスの重さはどれくらい？

「22キロくらい」



（稲垣さん）

Q.それで何日くらいもつ？

「3日もつかどうか」

（安井さん）

「だから週2回から3回運んでいる」



（稲垣さん）

Q.月にかかる費用は？

「だいたい10回で約5万円」

「長く続けてほしい」常連客らからのプレゼント

ガス代もなかなかに高額。なので経費を削減するために、往復約1時間半かけて、自転車で取りに行くんです。77歳に思えないほどのパワフルさ。そんな稲垣さんの自転車、実は…



（常連客）

「普通の自転車で（プロパンガスを）取りに行っていた。できれば長く続けてほしいという思いも込めて。電動アシスト付き自転車があれば、だいぶ楽になるんじゃないかなとプレゼントすることにした」

なんと、知り合いや常連客がお金を出し合って、稲垣さんの誕生日に電動アシスト付き自転車をプレゼントしてくれたといいます。



（稲垣さん）

「本当にびっくりした！ありがたいです」

「なにもやることがないのが一番つまらない」

多くの人に支えられている感謝の気持ちを込めながら、午後5時30分、一番忙しくなる夜営業がスタート。ひっきりなしにお客さんが入ってきて、常に満席の状態に。



（客）

「やっぱり染みますよね、温かさが」

「シメにピッタリです！」

「私も（スープ）飲んじゃった、完飲です」

そうして午後11時、本日の営業も終了。ランチタイムは正午～午後2時までの2時間、夜は午後5時30分～午後11時（なくなり次第終了）。働いて、働いて、働いて…気になる収入は？



（稲垣さん）

「91杯で5万3600円！仕入れで半分は出ていっちゃう。月の収入は30万円くらい。なんとか生活はやっていける」

Q.いつまで屋台を続けたい？

「やめてもしょうがない。なんにもやることがないのが一番つまらない。そんなつまらない人生は送りたくないから」

Q.体が動く限り続ける？

「そのつもりです」



目指すのは、80歳現役の屋台ラーメン職人。稲垣さんの挑戦は、まだまだ続きます。