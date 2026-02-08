木村拓哉主演映画『教場Reunion』地上波初放送決定！『教場Reunion』『教場Requiem』の場面写真一挙解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

木村拓哉主演映画『教場Reunion』の地上波初放送が決定した。あわせて本作の場面写真も一挙解禁されている。

■放送はフジテレビ土曜プレミアム枠にて

警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー 小説『教場』シリーズ。冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が評判を呼び、累計発行部数140万部を突破した本作は、2020年には主演に木村拓哉を迎えてSPドラマ化。白髪まじりの髪型で右目が義眼というインパクトの強いビジュアルと、適性がないと感じた者には容赦なく退校届を突き付けて無慈悲に決断を迫るという厳しい風間の姿は従来の木村拓哉のイメージを大きく覆しつつも、本作の熱狂的なファンを生み出し、その後は続編となるSPドラマ第2弾『教場II』が、2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親-教場0-』が放送された。

そんな本シリーズの集大成として制作されたのが映画『教場Reunion』と『教場Requiem』。本作には警察学校の第205期生として綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、 猪狩蒼弥、佐藤勝利、中村蒼の出演し、風間教場卒業生&風間道場門下生の大島優子、川口春奈、 三浦翔平、味方良介、濱田岳、福原遥、目黒連、赤楚衛二、白石麻衣、染谷将太に加え、風間とともに十崎を追う“裏のバディ”役・柳沢を演じた坂口憲二も出演。その前編である『教場Reunion』は1月1日からNetflixにて配信が始まり、12月29日～1月4日までの日本におけるNetflix週間TOP10（映画）で1位を獲得している。

そんな『教場Reunion』が後編『教場Requiem』公開直前となる2月14日20時からフジテレビ土曜プレミアム枠にて、地上波初放送されることが決定。あわせて両作品の場面写真が一挙解禁されている。

■【画像】『教場Reunion』『教場Requiem』場面写真

■作品情報

映画『教場 Reunion』

出演：木村拓哉

綱啓永 齊藤京子 金子大地 倉悠貴 井桁弘恵 大友花恋 大原優乃 猪狩蒼弥 中山翔貴 浦上晟周 丈太郎 松永有紗

佐藤仁美 和田正人 荒井敦史 高橋ひとみ

赤楚衛二 白石麻衣 染谷将太 川口春奈 味方良介 大島優子 三浦翔平 濱田岳 福原遥 目黒蓮 坂口憲二

佐藤勝利 中村蒼 / 小日向文世

映画『教場 Requiem』

出演: 木村拓哉

綱啓永 齊藤京子 金子大地 倉悠貴 井桁弘恵 大友花恋 大原優乃 猪狩蒼弥 中山翔貴 浦上晟周 丈太郎 松永有紗

佐藤仁美 和田正人 荒井敦史 高橋ひとみ

白石麻衣 染谷将太 川口春奈 味方良介 大島優子 三浦翔平 濱田岳 福原遥 杉野遥亮 / 趣里

佐藤勝利 中村蒼

坂口憲二 森山未來/ 小日向文世

原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場２』（小学館刊）

監督：中江功

脚本：君塚良一

配給：東宝

(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館

■関連リンク

映画『教場 Reunion』『教場 Requiem』作品サイト

http://kazama-kyojo.jp/

■【画像】『教場Reunion』『教場Requiem』ビジュアル