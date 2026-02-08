ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が８日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。

この日は、前回に引き続き、個性派ダンサー集団「ＣＹＢＥＲＪＡＰＡＮ ＤＡＮＣＥＲＳ（サイバージャパンダンサーズ）」が紹介された。

３０億円の実家で一人暮らしするメンバー・ＹＵＹＵの規格外のセレブぶりを特集。前回、吉村は「実家は麻布のペントハウスです。マンションおよそ５世帯分にあたるペントハウスがご実家ということで…。推定金額、驚きの３０億円。ご実家３０億円です…。とんでもない！」と紹介した。

ＹＵＹＵは、高校時代に日本のインターナショナルに通い、同級生には大企業の社長令嬢、アラブの石油王の息子、超有名歌手の娘などが通っていたという。

吉村は、ＹＵＹＵの３０億円実家にある寝室は震度１０の地震が起きても「天井が崩れない仕様になっている」と案内。番組では「気象庁が定める震度階級の最大は『震度７』」と注釈が付いたが、計算上は震度１０が発生したとしてもベッド周りの天井が崩れない耐久性が施されていると紹介された。さらに、豪邸にはパニックルームまで完備されていることが明かされた。

現在、両親が渡米中のため、豪邸に一人で暮らしているＹＵＹＵは「（パニックルームの）場所は知ってるんですけれども、まだ一度も入ったことがなくてですね。しばらくの期間を過ごせるようになってるらしいんですけど」と話していた。