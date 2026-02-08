2月7日、女優の井桁弘恵のマネージャー公式Instagramが更新。ドラマでの“セーラー服”オフショットを披露し、ファンからは歓声があがっている。

井桁は現在、1月10日にスタートした藤井流星主演のドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）に出演中で、藤井演じる公務員・林田和臣の結婚相手、林田沙也香役を演じている。

公式Instagramでは、7日夜放送の第5話を告知し、#オフショットのハッシュタグをつけ、井桁がセーラー服を着て、微笑むオフショットを添えている。

コメント欄にはファンから

《ひろえちゃん まだまだセーラー服ピッタリハマる》

《制服姿めっちゃ似合って可愛いです》

などと歓喜の声が寄せられている。

また、2月3日に29歳の誕生日を迎えた井桁は、7日に自身のInstagramを更新し、《幸せな誕生日でした。29歳。丁寧に、感謝を忘れずに 毎日健やかに過ごしたいです》と投稿。4種類のバースデーケーキを前にするそれぞれのプライベートショットを披露した。

そのなかには木村拓哉が主演し、井桁が出演する2月20日公開予定の映画『教場 Requiem』のタイトル名が入った四角い巨大ケーキ、出演中のドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』のタイトル名が入り、イチゴが大量にトッピングされた大きなケーキ、そして、MCを務めるトークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）から贈られた丸いケーキなどがあり、多くの映画、ドラマ、番組関係者からお祝いしてもらったことがうかがえる。

福岡市出身の井桁は、中学3年生で上京していた際にスカウトされ、芸能活動をスタート。2018年には、広瀬すず、新木優子、吉岡里帆も務めた、若手女優の登竜門と言われる『ゼクシィ』CMガールに合格したことで、名を馳せることになった。

芸能ジャーナリストが言う。

「2021年からは『おしゃれクリップ』で山崎育三郎さんとともにMCに抜擢され、2022年から約2年半『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の水曜レギュラーを務めるなど、マルチな活躍で注目されています。さらに、現在は170cmの身長を活かしてファッション誌『MORE』の専属モデルとしても活躍中です。

最近は女優としての活動が目立っていますが、バラエティの才能もあるマルチなタイプなので、女優業だけだともったいない気もしますね」

ますますの活躍が楽しみだ。