ミッキーとベイマックスデザイン！ベルメゾン ディズニー「ふわ軽7ポケット付き2WAYトートバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ノートパソコンも収納することができる、ディズニーデザイン「ふわ軽7ポケット付き2WAYトートバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ふわ軽7ポケット付き2WAYトートバッグ」
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：約39×40×3cm
重さ：【ミッキーマウス】約370g、【ベイマックス】約440g
持ち手の立ち上がり寸法：約9cm
ショルダーベルト長さ：最短約64cm〜最長約125cm
素材：ポリエステル
ショルダー調節可
リボンチャーム取り外し可
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
使い勝手がよく、たっぷり入るサイズ感がうれしいトートバッグ。
とびきり軽く、中わた入り生地でクッション性がよく体になじみます！
また、フィルムのようなユニークなショルダーベルトに、コメント入りのチャームもポイント◎
キャラクターモチーフのラバーワッペンも付いています。
デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類がラインナップ。
トートとショルダーの2WAYで使えます☆
ミッキーマウス
「ミッキーマウス」デザインのトートバッグ。
シーン問わず使いやすい、黒を基調としています。
チャームやラバーワッペンに「ミッキーマウス」のイメージカラーでもある赤がアクセントで入り、とってもオシャレ！
内側はグレーでシックな雰囲気に。
ベイマックス
「ベイマックス」デザインのトートバッグ。
メタリックなシルバーカラーがカッコイイ☆
コーディネートのアクセントとしても活躍する存在感のあるカラーリングになっています。
「ベイマックス」デザインの内生地はパープル。
表と内側のカラーもギャップも楽しい！
それぞれ、フィルムのようなショルダーベルトデザインで、ロゴやお顔のシルエットなどがプリントされています。
さらに、内側にノートパソコン収納用ポケットや、ペットボトルホルダーも付いています。
前面にマチ付きの大きめのポケットが2つ、
サイドには便利なファスナー付きポケットも付いています◎
様々なシーンで活躍すること間違いなしな便利なバッグ。
ノートパソコンも収納することができる、ディズニーデザイン「ふわ軽7ポケット付き2WAYトートバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
