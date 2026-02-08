ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ノートパソコンも収納することができる、ディズニーデザイン「ふわ軽7ポケット付き2WAYトートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ふわ軽7ポケット付き2WAYトートバッグ」

© Disney

価格：6,990円（税込）

サイズ：約39×40×3cm

重さ：【ミッキーマウス】約370g、【ベイマックス】約440g

持ち手の立ち上がり寸法：約9cm

ショルダーベルト長さ：最短約64cm〜最長約125cm

素材：ポリエステル

ショルダー調節可

リボンチャーム取り外し可

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

使い勝手がよく、たっぷり入るサイズ感がうれしいトートバッグ。

とびきり軽く、中わた入り生地でクッション性がよく体になじみます！

また、フィルムのようなユニークなショルダーベルトに、コメント入りのチャームもポイント◎

キャラクターモチーフのラバーワッペンも付いています。

デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類がラインナップ。

トートとショルダーの2WAYで使えます☆

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのトートバッグ。

シーン問わず使いやすい、黒を基調としています。

チャームやラバーワッペンに「ミッキーマウス」のイメージカラーでもある赤がアクセントで入り、とってもオシャレ！

© Disney

内側はグレーでシックな雰囲気に。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのトートバッグ。

メタリックなシルバーカラーがカッコイイ☆

コーディネートのアクセントとしても活躍する存在感のあるカラーリングになっています。

© Disney

「ベイマックス」デザインの内生地はパープル。

表と内側のカラーもギャップも楽しい！

© Disney

それぞれ、フィルムのようなショルダーベルトデザインで、ロゴやお顔のシルエットなどがプリントされています。

© Disney

さらに、内側にノートパソコン収納用ポケットや、ペットボトルホルダーも付いています。

前面にマチ付きの大きめのポケットが2つ、

© Disney

サイドには便利なファスナー付きポケットも付いています◎

様々なシーンで活躍すること間違いなしな便利なバッグ。

ノートパソコンも収納することができる、ディズニーデザイン「ふわ軽7ポケット付き2WAYトートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

