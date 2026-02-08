ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、大好きなディズニーキャラクターモチーフのアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ「ディズニーキャラクターデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、大好きなディズニーキャラクターがモチーフになったジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

『ふしぎの国のアリス』の世界観を鮮やかに表現したブローチ兼ペンダント

以前にもオーダーメイドをお楽しみいただいているお客さま。

過去にお作りしたジュエリーに取り入れたモチーフを今回もデザインし、想い入れのあるアイテムに仕上げました。

Customer’s Story

ホームページで見たジュエリーに惹かれ、ブローチ兼ペンダントを相談。

作品を感じる鮮やかな表現に感動しました。

娘も「ママの宝石きれい」と微笑んでいたのが嬉しいです。

“好き”を仕事中にも身に着けられる喜びを…。『トイ・ストーリー』カフス

『トイ・ストーリー』の色彩豊かな映像が楽しくて好きというお客さま。

カフスの“対”を生かし、それぞれ「ウッディ」と「バズ」をデザインに取り入れました。

Customer’s Story

社会人1年目に仕事中にも身に着けられるカフスをオーダーしました。

自身の結婚式にも身に着けた際は、時の速さや共に乗り越えた時間を感慨深く思いました。

仕事中も愛用の『リメンバー・ミー』をモチーフにしたシルバーネックレス

凹凸でモチーフを表現。

部分ごとに艶を消したマット加工にすることで、“「ミゲル」の顔”や模様など細かい部分もくっきりと分かるように仕上げました。

Customer’s Story

元々メキシコの文化やモチーフが好きで、「死者の日」を題材にした『リメンバー・ミー』にはドハマり！

シルバー素材で男の私にも身に着けやすく、仕事中も愛用しています。

30歳を記念して。母娘の絆を感じる「ダンボ」のジュエリー

「ダンボ」の愛くるしい表情やポーズひとつひとつを繊細に表現しました。

ペンダントトップには、誕生石のルビーをセットすることで記念になるジュエリーに。

Customer’s Story

幼少期から大好きな「ダンボ」。

30歳記念に作製したペンダントをきっかけにイヤーカフもオーダーし、母と出かける際に身に着け楽しんでいます。

家族全員ディズニーが大好き！絆を感じる、お揃いのリング

ご家族それぞれが好きなキャラクターの個性を活かしたデザイン。

『ピーター・パン』の「ティンカー・ベル」に、

『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」、

「チップ＆デール」、

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」、

「オズワルド」とデザインも様々。

物語の世界観を意識して石を選び、タガネ彫りで細部まで丁寧に表現しています。

Customer’s Story

家族全員ディズニーが大好き。

子ども達が成人して離れて暮らしても、家族の絆を感じられるよう、皆の好きなディズニーキャラクターで指輪をオーダーしました。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

家族で一緒にデザインを考えるのも素敵な思い出！

ケイウノ「ディズニーキャラクターデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした。

