王林、元カレが衝撃の“激変”「好きだった時の人は、もういなくなっちゃった」
タレントの王林（27）が、7日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』（深1：25）に出演。元カレにまつわる衝撃的なエピソードを披露した。
【写真】「たまりません」胸元あらわ＆ミニスカで美脚を披露した王林
同番組は「不倫や復讐、ドロドロとした女の戦い…ついハマってしまうドラマの数々！そんなテレ東ドラマのワンシーンを入り口に喋り尽くす」というトークバラエティー。
元カレについてトークが繰り広げられる中で、「フった相手が荒れた経験」というテーマに。王林は「タバコを吸わなかった彼が、別れてから吸い出した」と話し始め、「彼の家に荷物を取りに行かないといけなくて、ドアを開けた瞬間に、タバコの煙がブワ〜ってきて…先が見えないくらい」と、まさかの様子に驚いたエピソードを告白。
煙をかきわけて、彼のところまで行くと「ここ（ほっぺ）からもケガ生える人だったんだって。毛がボーボーすぎて、見たことないところからも毛が生えている彼がいて」と、激変した元カレの姿に衝撃を受けたという。王林は続けて「好きだった時の人は、もういなくなっちゃった…（という）彼にあったことはあります」と告白した。
