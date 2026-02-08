「総理は円安のメリットを強調したわけではない」と閣僚らは火消しに追われました。一方、円安のデメリットは外にも広がっています。

【写真で見る】オーストラリアで清掃のアルバイト 現在の時給は約3500円

製造業「いっぱいいっぱい」の中で…高市総理「ホクホク」発言

円安に苦しむ製造業の現場があります。

こちらは、建築用の鉄骨資材を加工する会社。資材の高騰に拍車をかける円安ですが、懸念はそれだけではありません。

松山鋼材 向後賢司社⻑

「もういっぱいいっぱいだと思います。これよりさらに円安が進みますと彼ら（外国人労働者）から見たらば、日本へ行く必要ないと」

外国人労働者の日本離れの懸念。彼らの給料が円安によって目減りし続ければ、より給料の高い国に労働力が流れてしまうのです。

1月、1ドル160円近くまで進んでいた円安。その後、市場は日米の協調介入を警戒し、152円台まで戻します。

しかし、その直後...

ベッセント財務長官（1月28日）

「アメリカは常に“強いドル政策”をとってきた」

ドル安は許さないというアメリカの意思表示。

物価高など、円安の悪影響が指摘されるなか、高市総理は…

高市早苗総理（1月31日）

「いま円安だから悪いといわれるけれども、輸出産業にとっては大チャンス。で、円安でもっと助かってるのが、外為特会っていうのがあるんですが、これの運用、今ホクホク状態です」

総理“釈明” 閣僚“火消し”も…円安進み157円台に

この発言が報道されると、野党からは…

中道改革連合 野田佳彦 共同代表（2月1日）

「円安っていうのは輸入物価を押し上げるから、国⺠にとっては苦しくなることじゃありませんか。資材価格がどんどん高騰してきて、ホクホクしている中小企業の人がいますか」

高市総理もSNSで、すぐに釈明します。

高市総理のX（2月1日）

「私は、円高と円安のどちらが良くてどちらが悪いということはなく、『為替変動にも強い経済構造を作りたい』との趣旨で申し上げました」

しかし、“総理が円安を容認した”と見られ、発言前日、153円台だった市場は―週明けには、155円台に。

財務大臣も“火消し”に追われます。

片山さつき財務大臣（2月3日）

「総理は円安が経済に与える影響について、一般論としてマイナス面がある一方、国内投資が進み国内で生産した製品が海外に輸出しやすくなることを通じ、企業の売り上げが改善するといったプラス面もあると、まあ教科書に書いてあることですね。ということを申し上げたのであり、特に円安メリットということを全然強調しておりません」

しかし、それでも円安に⻭止めはかからず、2月5日には157円台にまで…

「夢のない日本じゃないのかなと心配」 他国へ向かう労働力

円安による外国人労働者の日本離れを危惧していた松山鋼材では、2月3日、日本文化の節分を、社⻑自ら教えていました。若者を中心に働き手の半分ほどは外国籍です。

7年前、技能実習生としてインドネシアからやってきたルキさん。

インドネシアから来日 ルキさん(32)

「今は特定技能のビザを取りました」

ーー仕事は楽しい？

ルキさん(32)

「楽しい とても楽しい」

給料から毎月10万円を故郷の家族に送っていますが、やはり気になるのは円安です。

ルキさん(32)

「今はまた下げたんです。107(ルピア)です」

ーーこの（為替レートの）ページは毎日見てますか？

ルキさん(32)

「毎日見てます」

インドネシアのルピアに対し、円はこの日、７年前の来日時と比べ2割近くも下落していました。

円安を気にする外国人労働者。人手不足に悩む社⻑は…

松山鋼材 向後賢司社⻑

「非常に私としてはですね、心苦しいです。（最低賃金）プラスアルファで雇用しているが、それ以上に他の国が高いんですね。そこの国の為替が強いので、いま他の国にだいぶ（労働力を）さらわれ始めてる。働くプロとして来てる子にとりましては、いま夢のない日本じゃないのかなという心配もしております」

いま他国で働くと、どのくらいの収入になるのか。

オーストラリアで清掃のアルバイトをする若者は...

清掃業アルバイト 清重雄大さん（32）

「日本と比べたらすごく多いと思いますね」

現在の時給は、日本円にすると約3500円。1日8時間、週3日だけ働いて月に36万円も稼げるのです。

清掃業アルバイト 清重雄大さん（32）

「日本で働いてもお金が稼げないから、海外挑戦しようかなっていう人は増えていると思う」

海外から“疑いの目”？ 国債下落の背景に…財政悪化への懸念

円安が進む背景にあるのは、“財政悪化の懸念”。そして、下がったのは、円だけではありません。

こちらは国債を扱うトレーディングルーム。この日は「10年物国債」の入札の日でしたが...

岡三証券 金融商品部 栗原正樹部⻑

「マーケットの予想よりも若干弱めだった。（選挙の）直前なので、実際に投資家が『さあ買う』というところにはいかなかった」

国債の買い手が付きにくい理由も、財政悪化への懸念。

職員

「1回減税を始めると戻せないので、多分恒久減税になるよねって、マーケット的に思っているので」

国債価格が下落すると上昇する長期金利は、27年ぶりの水準まで上がっています。

岡三証券 市場営業第一部 伊藤顕司 部⻑

「怖いですよ。底なし沼みたいな感じ。日本の国債がこんな値動きすることってあまりない」

世界最大級の資産運用会社「バンガード・アセット・マネジメント」が、日本の超長期国債の買い入れを停止したとも報じられています。

日本の財政の健全性には、世界からも“疑いの目”が向けられているのでしょうか。