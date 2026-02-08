ペットカメラが捉えたのは、玄関でパパさんの帰りを待っているワンコの姿。1匹だけかと思ったら、もう1匹が意外な場所にいて…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破しています。

【動画：いつも玄関で待機している2匹の犬→ある日、『今日は1匹しかいないな』と思ったら…カメラが捉えた『まさかの光景』】

玄関に1匹しかいないと思ったら…

TikTokアカウント「puku.moti」には、ミニチュアシュナウザーの「ぷく」君＆「もち」君の日常が投稿されています。2匹はパパさんがお仕事を終えて帰ってくる時間になると、いつも玄関で待っていてくれるそう。

ところがこの日、パパさんがお家に着く前にペットカメラで玄関の様子を確認してみたところ、ぷく君の姿しか見えなかったとか。「もちがいない…。どこだ？」とパパさんが不思議がっていたら…。

もう１匹がひょっこり！

なんと玄関に置いてあるペットカートの荷物入れから、もち君がひょっこりお顔を出したそう！今日はお出迎えをサボる気なのかと思いきや、まさかの場所でしっかり待機してくれていたもち君。その可愛くて微笑ましい光景を見て、パパさんはお仕事の疲れが吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「かわいすぎる」「いるの気づかんかったー笑」といったコメントが寄せられています。

ワンコたちとパパさんの尊い日常

ぷく君ともち君はおもちゃを引っ張り合って遊んだり、全力でワンプロをしたり、ドッグランで一緒に走り回ったりして、元気に仲良く暮らしているそうです。そんな2匹の楽しそうな姿をたくさん見られるというだけで、パパさんは休日を幸せな気持ちで過ごせるのだとか。

これからもぷく君ともち君の愛らしい姿は、パパさんをはじめとする多くの人々に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ぷく君＆もち君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「puku.moti」をチェックしてくださいね。

