小さな体で居場所を探していた子犬と、それを見つめるもう一匹の子犬。そんな何気ない時間の中で生まれたやり取りが、いつの間にか可愛すぎる兄弟喧嘩へと発展していったといいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で84万再生を突破。｢本当に世界一可愛い喧嘩｣｢愛おしくてたまらん｣といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『世界一かわいい兄弟喧嘩』子犬が寝床を探していたら、他の子犬に絡まれて…とんでもなく尊い『争い』】

寝床を探して…

Instagramアカウント「wakutano_」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの子犬たちの愛らしいお姿。登場するのは、それぞれ青い服や緑の服を身につけた、生後1ヶ月ほどの兄弟の子犬たちです。とある日、青い服の子犬は低い木枠の上を慎重に歩きながら、自分なりの寝床を探していたといいます。

足取りはまだおぼつかず、バランスを取るたびに短いしっぽが小刻みに揺れていたそう。ようやく落ち着けそうな場所を見つけると、前足を伸ばし、顎を木枠に乗せてひと休み。静かで穏やかな時間が流れていたようでした。

遊びのお誘い？

その様子を下から見上げていたのが、緑の服を着た子犬だったそうです。じっと観察していたかと思えば、突然身を乗り出し、青い服の頭の上に前足を伸ばし始めたとか。その仕草は、喧嘩というより遊びへの誘いのようにも見えます。

顔を寄せ合い、甘噛みや前足での軽いタッチが続きますが、唸り声や吠え声は一切なし。無言のまま繰り広げられるやり取りには、生後まもない子犬ならではの可愛らしさが感じられ、思わず頬が緩んでしまいます。

静かに終わった“世界一かわいい兄弟喧嘩”

やがて緑の服の子犬は後ろ足で立ち上がり、前足を使って応戦。青い服の子犬も負けじと口を動かしますが、その動きはどこかぎこちなく、どちらも本気とは程遠いご様子。平和すぎる攻防に、こちらまで心がほっこりします♡

しかし夢中で続いていたやり取りは、突然ふっと終わりを迎えたそう。緑の服の子犬が何事もなかったかのように座り込み、二匹とも落ち着いた様子に。寝床を巡って始まった兄弟喧嘩はあまりにも尊く、幸せすぎる光景だったのでした。

投稿には「こんな可愛い喧嘩あります？可愛すぎ」「可愛すぎて、どんな仕草も姿も動作も全部が可愛い♡」「愛おしすぎて、尊すぎて…なんて言ったらいいか…今日一癒されました」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「wakutano_」では、子犬たちの誕生から日々の成長まで、かけがえのない瞬間が丁寧に記録されています。幸せな光景に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「wakutano_」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

